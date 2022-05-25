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快篩試劑沒有給居家保母 鄭文燦：請社會局研究

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市議員涂權吉今在市議會總質詢關心相關措施。圖／記者賴佩璇翻攝。
桃園市議員涂權吉今在市議會總質詢關心相關措施。圖／記者賴佩璇翻攝。

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員陳美梅今在市議會總質詢關心相關措施。陳美梅提出，快篩試劑目前沒有給居家保母。桃園市長鄭文燦說，會請社會局研究。

陳美梅說，疫情衝擊民眾生活經濟，政府紓困、疫苗、快篩劑、醫療藥品要及時到位。此外，幼兒年齡可否開放再大一點的？鄭文燦表示，將來快篩陽性等於確診之後，會將採檢站轉型為醫療站。

鄭文燦指出，已經擴大到12歲以下、65歲以上，另外陪同的家人也可以一起拿藥，12個採檢站已經有10個站這樣處理，接著我們會快篩等同於陽性的時候，直接轉型成為簡易的醫療站。

桃園市議員涂權吉反應，有民眾反應拿不到居隔書而無法請假。鄭文燦說，昨天開放用市民卡LINE官方帳號線上下載，至今已下載4000多份。其他資料錯誤要用人工把9萬多筆更新再上傳到法傳系統，已經優化了。

涂權吉指出，希望桃園市能夠普發快篩劑，後來我看市長有針對65歲以上跟低收入戶、中低收入戶，跟課後輔導職員好像有發快篩劑？鄭文燦表示，現在包括長照機構、兒少機構、養護之家、護理之家等等，住民跟工作人員發兩劑做防疫儲備。

鄭文燦說，另外補習班、安親班、課照班、幼兒園以工作人員發兩劑做備用。65歲以上的長者，每個人發兩劑，下周會開始執行，這個部分原住民是55歲以上，大概會用掉60幾萬劑。另外中低收入入跟低收入戶，一戶為單位發4劑，應該會到達1萬6千多戶。

涂權吉詢問，是否全桃園市普發快篩劑？鄭文燦回應，先把這輪鋪好，因為目前防疫需求像雙北調整政策，台北就沒有發防疫關懷包，新北只發一劑快篩試劑，桃園市確診者平均每天9000到一萬人，都有九成多的領取率，防疫生活包加5劑快篩試劑。

鄭文燦說，所以這5劑要準備好，每天都有9000到一萬人，另外還有一些學校復課的需求，要以防疫需求為優先。目前藥局通路有475家藥局從4月28日至今已經賣了500多萬劑，八大通路跟商業通路也賣了100多萬劑。

市議員郭蔡美英也關心疫情，直言觀音區急需要PCR採檢站。鄭文燦，原來是從兩個站擴大到12個站。有請衛生局評估，若是要改成三合一醫療站，觀音要設一站，再請衛生局努力。

市議員徐其萬表示，防疫措施天天滾動式調整，請市府要超前部署，不要民眾反應才改，有關長幼三合一通道適用年齡連改三次，建議市府增設親子通道、看護通道，彈性處理需要PCR快篩的民眾。

此外，有關先前防疫關懷包里幹事人力不足，無法將關懷包送到確診者手中，但市府決議不補發，建議鄭文燦市長在量能足夠下，解隔者也能親自到區公所領取，為表公平，應補發。

鄭文燦表示，目前發放防疫關懷包只剩桃園，解隔的人就已經不要了，有限的防疫物資優先順序要排好。

快篩試劑 鄭文燦 桃園市長

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