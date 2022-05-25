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賀！直播粉紅超跑點閱超過40萬 YouTube發燒影片第一名
苗栗縣白沙屯媽祖進香第六天，白沙屯媽祖網路電視台持續網路直播白沙屯媽祖徒步行程，昨天下午 LIVE神轎隊伍北返往彰化方向前進影片，點閱超過40萬次，一度衝上YouTube發燒影片第一名，網友紛紛留言，「很感動 很慈悲 感恩白沙屯媽祖護佑台灣」、「謝謝，所有工作人員 辛苦了！」
昨天受到「白沙屯媽祖網路電視台」假網站風波影響，原創YouTube網路 LIVE 直播的白沙屯媽祖進香影片的點閱率，仍像粉紅超跑一般地一路衝衝衝，截至昨傍晚已突破40萬次。
白沙屯媽祖網路電視台表示，歡迎任何人直接分享直播訊息、直播連結或在自己的任何網路平台崁入直播碼分享給更多人，更歡迎媒體朋友無償本台任何公開的視頻應用與報導，引用報導時請註明引用出處為「白沙屯媽祖網路電視台授權」字樣即可為保護智慧財產權，嚴禁任何人以任何方式經二次串流同步盜取直播信號進行直播。
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