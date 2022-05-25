大千醫療體系籌設區域級竹南醫院 都計變更獲審議通過

大千健康醫療體系在竹南鎮籌設區域級醫院，爭取將約1公頃的工業區變更為醫療專用區，全案昨天在內政部都市計畫委員會議獲審議通過，大千竹南醫院建院案又向前邁進一大步，大千健康醫療體系總裁徐千剛期盼4至5年內順利完成建院計畫，提供鄉親服務。

縣府指出，大千竹南醫院5月24日經內政部都市計畫委員會第1012次會議審議通過，預計變更約1公頃的工業區為醫療專用區；竹南頭份地區是苗栗縣的重要都市發展核心，竹南鎮現已躍升為全縣人口第2高的鄉鎮市，但迄今竹南仍無大型醫院服務鄉親，且近期台積電等廠商進駐竹南科學園區，將引入更多就業人口，竹南新建區域醫院可改善在地醫療缺口並擴及服務苗北地區周邊鄉鎮，減少跨縣市就醫及緊急醫療服務。

縣府表示，大千綜合醫院在地深耕多年，2019年通過重度級緊急能力分級評定，成為縣內首家重度級急救責任醫院，竹南醫院籌設案去年7月獲衛福部同意，規畫興建區域級教學醫院，綜合醫療大樓設於竹南獅山運動公園南側。

預計設置450床急性一般病床，如加計加護病房、呼吸照護及急診床位可達622床，預計投入23.5億元，增加60位醫師進駐竹南，全案將於都市計畫發布實施後3年內開發完成，啟用醫療分區每萬人醫師數從9.6人可增為12.4人，提升在地醫療量能。

縣府強調，全案去年提出申請後，縣府列為重大施政建設計畫全力協助，歷時9個月順利通過內政部都委會審議，後續縣府將配合進行周邊道路改善，以確保醫院啟用後交通順暢，大千也承諾10年內投入5000萬補助弱勢病人的醫療服務、規畫當地免費交通接駁車、認養社區周邊路燈等措施回饋地方鄉親。