快訊

害怕副作用嗎？兒童莫德納、BNT疫苗開打 4個QA一次看

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠扳回一勝沒被橫掃

疫情感到孤獨焦慮怎麼辦？精神科醫師：記得這「五字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古蹟園區最後一塊拼圖 竹縣府力爭關西分駐所三期經費

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
已修復完成的第一期所長宿舍。圖／新竹縣府提供
已修復完成的第一期所長宿舍。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府日前拋出「關西大客廳」概念，以縣定古蹟分駐所作為歷史街區活化核心，以三期計畫分期分區推動修復。一期所長宿舍、二期員警單身宿舍皆已修復完工，目前積極爭取三期關西分駐所工程經費補助，力拼關西古蹟園區最後一塊拼圖。

新竹縣長楊文科表示，關西是台三線進入新竹的門戶，縣府提出「關西大客廳」概念，以所長宿舍、員警單身宿舍及關西分駐所打造關西古蹟園區計畫。但因近期營建成本節節升高，導致工程預算經費高漲，日久將更不利於文資修復，故積極主動來爭取中央支持。

楊文科日前偕同立委林思銘北上客委會爭取支持「縣定古蹟關西分駐所第三期修復再利用工程」經費補助，獲楊長鎮主委善意回應，將由產經處及專家學者訪視協商修復工法，討論、調整部分規劃及預算內容後，全力支持。

文化局長李安妤表示，縣定古蹟關西分駐所三期工程範圍包括原辦公廳舍、員警眷屬宿舍及戶外景觀。廳舍和木造眷屬宿舍都有漏水、屋面損壞和白蟻侵蝕危害，獲中央補助修復前，先由縣府出資1百萬元進行緊急防護工程，包括屋頂排水、防護鋼棚、外牆防護與木構件白蟻防治等，預計6月初開工，工期2個月。可望能暫時減緩分駐所的損壞，同步積極與客委會確認現勘日期，期待能儘速爭取補助後辦理修復。

縣定古蹟關西分駐所是新竹縣規模最大的警政類型文化資產，也是關西鎮核心歷史街區少有的公共空間，修復活化對關西文化景點的串聯和發展具有指標性意義。在客委會支持下，一期所長宿舍與二期員警單身宿舍已修復完工，並由公所試營運，舉辦藝文展演和提供輕食、咖啡、茶席等服務，頗受地方好評。鄉親殷切期盼，三期工程啟動能完成古蹟園區最後一塊拼圖。

藉由文化資產再利用，喚起地方集體記憶，並與青年創業移居返鄉、歷史街區修景、地方創生等基礎建設計畫相互連結，營造永續客庄。

新竹縣整府向客委會爭取三期關西分駐所工程經費補助，力拼關西古蹟園區最後一塊拼圖。。圖／新竹縣府提供
新竹縣整府向客委會爭取三期關西分駐所工程經費補助，力拼關西古蹟園區最後一塊拼圖。。圖／新竹縣府提供
在客委會支持下，二期木造宿舍已完工。圖／新竹縣府提供
在客委會支持下，二期木造宿舍已完工。圖／新竹縣府提供

宿舍 古蹟

延伸閱讀

高雄出現確診黑數？ 傳產認為有高科技業說照法規來

疫情下逆勢成長 宜科廠商年營業額大躍進吸引廠商進駐

大溪交通發展 桃園交通局副局長盤點五重點

桃市府攜手檢調廉 討論桃園航空城區段徵收工程

相關新聞

賀！直播粉紅超跑點閱超過40萬 YouTube發燒影片第一名

苗栗縣白沙屯媽祖進香第六天，白沙屯媽祖網路電視台持續網路直播白沙屯媽祖徒步行程，昨天下午 LIVE神轎隊伍北返往彰化方向...

大千醫療體系籌設區域級竹南醫院 都計變更獲審議通過

大千健康醫療體系在竹南鎮籌設區域級醫院，爭取將約1公頃的工業區變更為醫療專用區，全案昨天在內政部都市計畫委員會議獲審議通...

古蹟園區最後一塊拼圖 竹縣府力爭關西分駐所三期經費

新竹縣政府日前拋出「關西大客廳」概念，以縣定古蹟分駐所作為歷史街區活化核心，以三期計畫分期分區推動修復。一期所長宿舍、二...

工業區變醫療專用區 內政部通過大千竹南醫院興建案

苗栗縣區域醫院級大千竹南醫院興建案，0.9662公頃的甲種工業用地，昨經內政部都委會審議通過變更為醫療專用區，竹南鎮長方...

竹縣府「縣政新幹線」前進橫山鄉

新竹縣政府行動主管會報「縣政新幹線」昨前進橫山鄉，橫山鄉長張志弘提出新闢台68線專用引道、亞泥轉型科技園區、橫山生態親水...

慈雲路空橋蓋不蓋？竹市府允諾優先推動

新竹市關埔地區光埔重劃區空橋遲未能興建，民進黨市議員曾資程、鄭美娟昨質詢指出，當地慈雲路是串聯竹科、竹北的交通要道，兩側...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。