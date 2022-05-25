古蹟園區最後一塊拼圖 竹縣府力爭關西分駐所三期經費

新竹縣政府日前拋出「關西大客廳」概念，以縣定古蹟分駐所作為歷史街區活化核心，以三期計畫分期分區推動修復。一期所長宿舍、二期員警單身宿舍皆已修復完工，目前積極爭取三期關西分駐所工程經費補助，力拼關西古蹟園區最後一塊拼圖。

新竹縣長楊文科表示，關西是台三線進入新竹的門戶，縣府提出「關西大客廳」概念，以所長宿舍、員警單身宿舍及關西分駐所打造關西古蹟園區計畫。但因近期營建成本節節升高，導致工程預算經費高漲，日久將更不利於文資修復，故積極主動來爭取中央支持。

楊文科日前偕同立委林思銘北上客委會爭取支持「縣定古蹟關西分駐所第三期修復再利用工程」經費補助，獲楊長鎮主委善意回應，將由產經處及專家學者訪視協商修復工法，討論、調整部分規劃及預算內容後，全力支持。

文化局長李安妤表示，縣定古蹟關西分駐所三期工程範圍包括原辦公廳舍、員警眷屬宿舍及戶外景觀。廳舍和木造眷屬宿舍都有漏水、屋面損壞和白蟻侵蝕危害，獲中央補助修復前，先由縣府出資1百萬元進行緊急防護工程，包括屋頂排水、防護鋼棚、外牆防護與木構件白蟻防治等，預計6月初開工，工期2個月。可望能暫時減緩分駐所的損壞，同步積極與客委會確認現勘日期，期待能儘速爭取補助後辦理修復。

縣定古蹟關西分駐所是新竹縣規模最大的警政類型文化資產，也是關西鎮核心歷史街區少有的公共空間，修復活化對關西文化景點的串聯和發展具有指標性意義。在客委會支持下，一期所長宿舍與二期員警單身宿舍已修復完工，並由公所試營運，舉辦藝文展演和提供輕食、咖啡、茶席等服務，頗受地方好評。鄉親殷切期盼，三期工程啟動能完成古蹟園區最後一塊拼圖。