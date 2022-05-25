工業區變醫療專用區 內政部通過大千竹南醫院興建案

苗栗縣區域醫院級大千竹南醫院興建案，0.9662公頃的甲種工業用地，昨經內政部都委會審議通過變更為醫療專用區，竹南鎮長方進興今天上午表示，鄉親們一直都很期待能有區域級醫院，昨晚接獲消息就「很開心！」因為竹南是苗縣第二大人口行政區，人口也持續增加中，未來將可改善在地醫療缺口。

內政部都市計畫委員會第1012次會議昨天審議通過，大千竹南醫院基地將變更1公頃工業區地目為醫療專用區。大千健康醫療體系大千醫療社團法人以區域級教學醫院為目標，計畫投入23.5億多元興建竹南醫院案，0.9662公頃的基地地目變更程序通過後，必須於公告3年內開發建設，縣府也樂觀其成，期待大千竹南醫院提升醫療環境品質，改善在地醫療缺口及跨區就醫等問題。

方進興說，大千竹南醫院初步規畫，地上13層樓、地下3樓的建築，設置450床急性一般病床、162床特殊病床，配置35個完整專科醫療服務，智慧化導入床邊資訊衛教、病人動態管理、門診生理量測站等系統，發展腦中風、急性冠心症、高危妊娠等急重症醫療，不過，內容還沒有完全定案，並將視需求調整。

根據都市計畫變更細部計畫書，大千竹南醫院基地在竹南鎮全天路（台13甲線）、國祥街、全天路108巷範圍，甲種工業用區面積0.9662公頃，全部都由大千醫療社團法人取得，興建經費23.5億多元，細部計畫發布實施後3年內必須開發建設，否則依程序回復為工業區。

方進興說，期待院方會有更好的回饋機制，縣府也能盡快落實國祥街拓寬計畫，改善未來醫院周邊的交通問題，公所也會全力協助土地徵收價購的協調。

大千醫療社團法人負責人徐千剛表示，竹南地區的醫師與人口數比例原本就不足，很高興土地變更案能順利通過，這也是我們的責任，會依照原本規畫來興建醫院，擴大為竹南鄉親服務的機會。

苗縣府則指出，大千苗栗醫院在地深耕40年，於2019年通過重度級緊急能力分級評定，成為縣內首家重度級急救責任醫院，預計投入23.5億元，增加60位醫師進駐竹南，預計將於3年內啟用，提升在地醫療量能。