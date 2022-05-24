民眾黨楊梅參選人看板雙眼遭毀 除草工人認不慎戳破

桃園楊梅區民眾黨市議員參選人張清俊，在臉書發文表示，自己位於楊梅區青年路幼獅交流道旁的選舉看板，個人頭像遭人惡意破壞，2眼都遭戳破，今天中午經由楊梅警分局通知才知曉此事，並到派出所作筆錄；張清俊指出，自己並沒有與對方結怨，也不認為對方是遭人教唆，呼籲千萬別為了一時情緒而留下前科，得不償失。

距離年底大選剩6個月，許多參選人也陸續掛出看板，張清俊表示，今中午警方通知其助理看板遭破壞一事，警方到場查看並經調閱路口監視器火速找出嫌疑人，發現為23日上午10時除草工人執行除草作業時不慎毀損，經通知除草廠商了解後，38歲鄭姓工人坦承在除草時不慎劃破，警方製作雙方當事人筆錄後，全案依毀損案依法移送地檢署偵辦。

張清俊指出，不認識對方，也相信對方不是遭人教唆，不過選舉根本也還不熱，也未與人結怨，不知道為什麼要這樣做，已決定走法律程序，並呼籲一下，政治不用那麼肅殺，選舉也不必你死我活，仇恨動員的時代已經過去，千萬別為了一時情緒而留下前科，得不償失。

楊梅警分局呼籲民眾，選舉期間將至，不可因立場不同而蓄意破壞他人競選旗幟或布條，以免觸法，警方將全力防杜相關干擾選舉事件，加強查緝不法，確保選舉期間治安平穩。