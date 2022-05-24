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串聯企業整合民間治水力量 電商合作推廣社區產業成果

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府水務局今日在中壢區古華花園飯店，辦理「企業防災推廣會」。圖／桃園市政府水務局提供
桃園市政府水務局今日在中壢區古華花園飯店，辦理「企業防災推廣會」。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局今日在中壢區古華花園飯店，辦理「企業防災推廣會」，全市22間在地企業(含NPO)及12處水患自主防災社區指揮官共同出席，藉由這次交流會整合民間力量，在極端氣候挑戰下與市府共同打造韌性社區，一起為今年的汛期作準備。

今日活動中，桃園市政府水務局也與永續科技顧問有限公司簽訂合作備忘錄，提供Saki購物平台讓防災社區有電商管道去推廣行銷防災產業化商品及成果，使防災社區能夠永續經營及發展，並讓民眾購物時，看到社區互助合作的故事，了解自主防災的重要。

水務局副局長李金靖表示，社區防汛減災工作加上在地企業的協助，能提高防災效能，如去年颱風豪雨前台灣三櫻企業贊助堆高機協助平鎮區北貴里災前整備；生揚化工支援龍潭區上華里抽水馬達災中應變及油灌車災後環境清潔；華可貴協助大草溝清淤，提昇普忠里下游大草溝分洪功能。

在疫情嚴峻時刻清淨海生技股份有限公司贊助桃部防疫物資；聚紡公司捐贈樹林里50件防護衣50件隔離衣，企業不僅能協助社區防汛，也能提升社區防疫能量。

李金靖表示，目前桃市輔導社區結合在地的特色，推動防災產業化，創造商機也落實社區自主防災，如觀音區樹林里，透過休耕的農地改建成的在地蓮花滯洪池，加工製成荷葉相關商品銷售。大園區溪海里，推出當地的休閒農業旅遊促進觀光。平鎮區北貴里，聯合在地企業推出綠藻系列的特色產品。

不僅為社區帶來收入，並在盈餘回饋至防災工作及弱勢照護的機制下，讓社區自主防災能夠形成長期發展的良好循環。水務局為擴大防災產業化的推動，今日與永續企業簽訂MOU，提供Saki購物平台管道進行推廣與行銷社區產業化商品。

永續科技公司副總經理黃建智表示，永續科技顧問有限公司願意協助桃園市政府水務局推動防災產業化網路行銷工作，無償提供Saki購物平台租用服務，此平台可供瞭解各社區推行永續經營理念及社區互助合作的故事，讓民眾更理解社區自主防災的重要性，以購買相關產品與體驗行程來支持社區自主防災的發展，達到永續防災的目標。

桃園

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