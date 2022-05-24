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疫情下逆勢成長 宜科廠商年營業額大躍進吸引廠商進駐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭科學園區面對疫情衝擊，廠商總營業額仍逆勢逐年成長超過3成，吸引助聽器大廠元健大和公司進駐興建企業總部，舉行工程上樑儀式。圖／縣府提供
宜蘭科學園區面對疫情衝擊，廠商總營業額仍逆勢逐年成長超過3成，吸引助聽器大廠元健大和公司進駐興建企業總部，舉行工程上樑儀式。圖／縣府提供

竹科管理局與縣政府積極招商帶動宜蘭科學園區發展，目前園區已有37家廠商進駐，22家廠商營運，去年各廠商總營業額4.6億元，年成長率36.8%，相當亮眼。最近又有國內助聽器大廠元健大和進駐設廠，至少將投資1.3億元興建企業總部及研發實驗室。

雖然這兩年疫情衝擊，不過宜蘭科學園區招商一直都有新進展，除了股票上櫃公司宜鼎國際今年初以5.8億元擴建二期廠房；元健大和直販事業股份有限公司也在5月23日舉辦新廠上樑儀式，由元健大和吳少暉董事長及吳志賢執行長主持，竹科管理局長王永壯、縣政府工商發展投資策進會總幹事游美蘭等人出席參與盛會。

王永壯表示，元健大和深耕助聽器技術領域10餘年，以研發自有品牌產品，打破過去台灣市場只有國外產品的局面，業者選擇進駐宜蘭科學園區擴大發展，相信在優質投資環境下，必能持續突破，促進國內的聽覺輔助醫材產業進一步成型。

游美蘭說，元健大和在董事長與執行長共同努力下，運用科技產品讓長者及聽力障礙者聽到天籟之聲，這是大功德；該企業總部109年底動土，疫情下仍能如期興建，希望完工後為宜蘭帶來更多就業機會，吸引科技產業來到宜蘭。

宜科園區土地面積70.8公頃，採低密度開發，其中產業用地34.82公頃，目前用地需求熱絡。工策會表示，這兩年雖有疫情衝擊，不過園區廠商的總營業額年成長都超過3成以上，成長率位居竹科管理局的6大園區之冠，由於交通部核定的高鐵宜蘭站就在附近，園區未來發展前景看好。

宜蘭科學園區面對疫情衝擊，廠商總營業額仍逆勢逐年成長超過3成，吸引助聽器大廠元健大和公司進駐興建企業總部，舉行工程上樑儀式。圖／縣府提供
宜蘭科學園區面對疫情衝擊，廠商總營業額仍逆勢逐年成長超過3成，吸引助聽器大廠元健大和公司進駐興建企業總部，舉行工程上樑儀式。圖／縣府提供

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