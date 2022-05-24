月桃路道路拓寬開工典禮 鄭文燦：極具交通價值

桃園市長鄭文燦今下午前往中壢區，出席「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程（第二標）」開工典禮。他表示，青埔地區發展快速，有主要道路可前往桃園、大園、中壢，交通便利，唯獨缺乏道路通往觀音，因此市府分3階段推動「桃42線月桃路拓寬工程」。

第一標工程路段為中壢區山東路至領航北路共3.2公里，已於110年10月完工通車；第二標工程為觀音區廣大路至中壢區山東路共2.5公里路段，於今日開工。

除道路拓寬為雙向4車道20公尺寬，也將一併施作排水系統、側溝與灌溉溝、水利箱涵、集水井、路燈照明、景觀植栽等項目，所需工程及用地經費加總共12.2億元，其中獲內政部營建署補助3.1億元，剩餘經費由市府負擔，預計將於明年底完工啟用。

鄭文燦指出，「桃42線月桃路拓寬工程」雖然造價高昂，但屬於重要生活圈道路，開闢完成後，可讓草漯新市鎮、大崙、青埔連成一線，草漯及大崙生活圈到青埔不用10分鐘，極具交通價值。

因此，市府與議會共同合作，排除萬難分階段開發；用地取得過程中，也要感謝地主願意配合、在地議員協助溝通，讓工程得以順利進行。

鄭文燦說明，許多鄉親關心「桃42線月桃路拓寬工程」第三標的路線，有人提議要接到觀音舊市區成功路，有人建議應該要進入草漯重劃區，考慮到不同路線可以服務不同的居民，市府決定2條路線都著手籌備，第三標工程計畫先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，目前由工務局先進行定線規劃，基礎工作先完成後，再由下一任市府接續推動施工。

鄭文燦強調，月桃路全線拓寬完成後，青埔可連接草漯、過嶺重劃區以及航空城，生活圈範圍更加擴大，將成為與中壢、桃園並重的都市核心。

青埔地區的建設包括市立美術館、亞洲矽谷創新研發中心、桃園會展中心、桃園國際棒球場等已陸續到位，國泰人壽也將進駐青埔高鐵特定區，推動商場、飯店、商務辦公大樓開發案，開發總樓地板面積達15萬坪，投資金額260億元，可望帶動新一輪的商業契機。