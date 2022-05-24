防疫隔離期間如何請假及給薪？勞動局教你

關於防疫隔離期間如何請假及給薪？桃園市政府勞動局今指出，收到居隔通知單，就可以請防疫隔離假，雇主不得不准假；防疫隔離假可由勞雇雙方協商是否給薪，如雇主未給薪，勞工可於事後申請每日1000元防疫補償。

勞動局指出，指揮中心日前放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗、快篩陰可選擇「0+7」免隔離、採7天自主防疫，或選擇隔離3天、自主防疫4天的「3+4」，3+4會收到居隔通知單，就有被隔離的事實可以請防疫隔離假，雇主不得不准假。雇主不得要求請其他假別，也不得扣發全勤獎金。

防疫隔離假可由勞雇雙方協商是否給薪，如雇主未給薪，勞工可於事後申請每日1000元防疫補償。後面4天的自主防疫，員工若快篩陰性，即可回公司上班；如勞工有需要也可自行請病假、事假或特休假。

勞動局表示，若勞工已打滿3劑疫苗，並想繼續工作，選擇「0+7」快篩陰性就可以出勤，但雇主若有防疫考量，希望勞工不要到公司，勞資雙方可協調居家辦公，不得片面要求勞工請特休假、病假或事假。

防疫需要勞雇雙方共同努力，勞工除可依規定請假外，勞資雙方亦可協商居家辦公，為防疫工作盡一份心力，另資方亦可優於法令給假落實防疫，保障勞工權益。