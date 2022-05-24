大溪慈湖改造 桃園觀光局長：將重新佈展

針對大溪慈湖改造，桃園市議員李柏坊今在市議會總質詢指出，整個園區背有靠山，又有水景，這樣優美的環境可否再優化？觀光局長楊勝評表示，現在也有一個計畫準備讓慈湖的銅像能夠做重新的佈展，正在做籌劃及準備。

慈湖舉辦水舞跟光影秀，讓大家重新回復記憶這環境是值得來的地方，跟政治完全沒有關聯。重要的是，慈湖畢竟已經時間久遠，裡面的銅像有水泥、有銅雕、有歷史性、有價值性，整個雜陳在裡面，把本來很棒的園區，卻因雜陳而把質感完全降下來。

他說，整個園區背有靠山，又有水景，這樣優美的環境可否再優化？這麼多的銅像，如果重新排列組合，整個優化之後，變成是一個非常棒的花園，其他多餘的銅像就從遊客中心一直陳列到陵寢，把所有銅像重新做統整，重新把慈湖做一個佈局。

觀光局長楊勝評表示，現在也有一個計畫準備讓慈湖的銅像能夠做重新的佈展，佈展包括會重新檢討，有些是名家留下來的雕塑，會持續保留，有些雕塑品質較不佳的，也會做適當的調整，讓他在空間上重新佈展。

同時，全台灣還有100多尊銅像還會進入慈湖，所以也正在做籌劃及準備，讓慈湖在銅像展示上能夠更具有魅力，同時也能夠跟遊客更具有互動性。