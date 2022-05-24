快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

大溪交通發展 桃園交通局副局長盤點五重點

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市議員李柏坊今在議會總質詢。圖／記者賴佩璇翻攝
桃園市議員李柏坊今在議會總質詢。圖／記者賴佩璇翻攝

桃園市議員李柏坊今在議會總質詢詢問大溪經濟開發，經發局長郭裕信表示，大溪科技園區在今年1月環評已經送到環保局做備查，3月31日也開了一次公聽會，這案預計2024年開發完成。

李柏坊說，這案子完成之後對大溪影響很大，包括創造就業人口，也讓園區能創造更大經濟收益。

此外，交通發展方面，交通局副局長張新福長表示，大溪交通建設有五個重點，第一是「台66接國三改善計畫」，目前這工程如火如荼展開中，工程到了尾聲階段，明年4月可以完成北側閘道及系統交流道，後年7月再把南向的做完，就全部完工。

第二是豐德交流道的部分，目前已經可行性通過，高公局正在做建設計畫，預計在5月28日在大溪永安宮舉辦說明會，整個計畫在117年可以完成。

第三就是，捷運綠線延伸到大溪的計畫，目前中央已經在審查可行性評估，在5月底捷工局會把最後的修正計畫提交給交通部，按照一般工程慣例，大概7年之後就可以完成。

第四，板龍快速道路這是公總的大計畫，要解決板橋到龍潭之間的交通問題，預計從浮洲橋一直沿著大漢溪到三峽、鶯歌、大溪、龍潭，目前這計畫比較謹慎一點，先進行前面階段的策略評估，等完成後就可以進入可行性研究。

到那個階段地方意見就可以納到裡面進行，到時候公總會邀請地方代表參與這整個計畫研究。第五，大溪埔頂轉運站部分，目前交通部已經將建築師招商完畢，要進行工程的規劃設計，預計2026年可以完工。

交通部 桃園

延伸閱讀

桃42線月桃路拓寬工程第2標今開工 預計112年底完工

桃市府攜手檢調廉 討論桃園航空城區段徵收工程

傳張善政明拜會桃園立委 呂玉玲：根本沒跟我約

張善政會邱奕勝破局 秦慧珠嘆：想到後面就擔憂

相關新聞

影／大貨車扯斷台電纜線 桃園1200戶停電至下午4時

桃園市游姓司機駕駛大貨車今天上午行經平鎮區東豐路，車上貨物的大型吊桿過高，勾扯斷路邊台電電纜線，造成福林里周邊1200住...

盜版網站醜化粉紅超跑是鬼附身 原版：很不道德！

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步雲林北港朝天宮進香活動，「粉紅超跑」正於回程中，但YouTube竟有盜版「白沙屯媽祖網路電視...

複合式古蹟「新竹州警務部部長官舍」今開放

擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今正式營運舉辦開幕典禮，市長林智堅除開箱獲米其林必比登推薦的美食、著名...

防疫隔離期間如何請假及給薪？勞動局教你

關於防疫隔離期間如何請假及給薪？桃園市政府勞動局今指出，收到居隔通知單，就可以請防疫隔離假，雇主不得不准假；防疫隔離假可...

縣政新幹線開進橫山 竹縣長楊文科應允支持地方4提案

新竹縣政府力推行動主管會報，由縣長楊文科率領縣府一級主管深入地方傾聽民意；縣政新幹線行動主管會報第四站今天前進橫山鄉，楊...

客語認證放榜 苗栗縣即日起受理中級以上合格者獎勵金

苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續4年祭出獎勵措施，通過中級者核發獎勵金1000元、中高級1500元，今年第一次客語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。