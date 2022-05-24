大溪交通發展 桃園交通局副局長盤點五重點

桃園市議員李柏坊今在議會總質詢詢問大溪經濟開發，經發局長郭裕信表示，大溪科技園區在今年1月環評已經送到環保局做備查，3月31日也開了一次公聽會，這案預計2024年開發完成。

李柏坊說，這案子完成之後對大溪影響很大，包括創造就業人口，也讓園區能創造更大經濟收益。

此外，交通發展方面，交通局副局長張新福長表示，大溪交通建設有五個重點，第一是「台66接國三改善計畫」，目前這工程如火如荼展開中，工程到了尾聲階段，明年4月可以完成北側閘道及系統交流道，後年7月再把南向的做完，就全部完工。

第二是豐德交流道的部分，目前已經可行性通過，高公局正在做建設計畫，預計在5月28日在大溪永安宮舉辦說明會，整個計畫在117年可以完成。

第三就是，捷運綠線延伸到大溪的計畫，目前中央已經在審查可行性評估，在5月底捷工局會把最後的修正計畫提交給交通部，按照一般工程慣例，大概7年之後就可以完成。

第四，板龍快速道路這是公總的大計畫，要解決板橋到龍潭之間的交通問題，預計從浮洲橋一直沿著大漢溪到三峽、鶯歌、大溪、龍潭，目前這計畫比較謹慎一點，先進行前面階段的策略評估，等完成後就可以進入可行性研究。

到那個階段地方意見就可以納到裡面進行，到時候公總會邀請地方代表參與這整個計畫研究。第五，大溪埔頂轉運站部分，目前交通部已經將建築師招商完畢，要進行工程的規劃設計，預計2026年可以完工。