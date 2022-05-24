桃42線月桃路拓寬工程第2標今開工 預計112年底完工

為健全桃園觀音區草漯重劃區往來高鐵特定區交通路網，並因應大量交通道路系統需求，桃市府辦理桃42線月桃路拓寬工程案，全案規劃拓寬月桃路全線起自觀音草漯重劃區至中壢區領航北路，工程共分3標施作，第1標於去年10月完工通車；今開工全長約2.5公里由觀音區廣大路起至中壢區山東路，預計於明年底竣工。

桃園市長鄭文燦今出席月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程開工典禮，他表示，桃42線為連結觀音草漯都市計畫區及桃園高鐵特定區重要交通路網，辦理桃42線月桃路拓寬工程案，規劃拓寬月桃路全線起自觀音草漯重劃區至中壢區領航北路，工程分3標施作，第1標工程路段自中壢區山東路至領航北路，長度共3.2公里於110年10月完工通車。

第2標工程範圍起點由觀音區廣大路起至中壢區山東路，計畫道路全長約2.5公里，路寬約20公尺，規劃雙向共4車道，施作項目包括路幅開挖及路面鋪設、擋土牆施作、道路排水系統及側溝與灌溉溝、設置水利箱涵、集水井、路燈照明設備、妥善人行步道及中央分隔島景觀植栽等工程，總經費約5.2億元，預計明年底竣工。

而第3標工程範圍起自觀音區廣大路打通至成功路或福山路，將優先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，目前積極辦理定線作業中。