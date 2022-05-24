桃市府攜手檢調廉 討論桃園航空城區段徵收工程

桃園市政府航空城工程處於今召開「桃園航空城區段徵收工程廉政平臺暨第2次聯繫協調會議」，邀請行政院公共工程會、桃園地檢署、法務部廉政署等機關共同與會，就桃園航空城區段徵收工程業務進行交流討論，秉持公開透明原則，彰顯公平、公正、公開決心。

航空城工程處說，本次會議由桃園市政府秘書長黃治峯主持，與會人員針對外界近期關切之航空城議題，如「公共工程工程土石方交換計畫」、「非公共工程土石方交換計畫」、「廉政民意調查」、「航空城工區治安維管」、「環保及廢土」等議題進行討論。

適逢航空城區段徵收工程於5月10日完成各標全面開工，為發揮平台溝通功能，會議特別邀請相關履約廠商與會，透過廠商分享經驗及履約建議，期能提前預警及模擬因應方案，促使工程更順利推動。

航空城計畫關乎台灣未來競爭力，是國家重大公共工程。建立廉政平臺目的在防微杜漸、提早診斷潛存風險並提供對策，同時澄清社會大眾對公共工程的疑慮。

航空城工程處指出，本次會議特別感謝桃園地檢署康惠龍主任檢察官、工程會工管處處長何育興、廉政署防貪組副組長呂芳儀、桃園市調查處陳憲炎組長及平台機關的協助，讓區徵工程得以順利動工，期望各單位能持續監督，確保工程如期、如質、無垢完成。

航空城工程處未來並將持續透過廉政平臺機制，提供本採購案有關風險預防及諮詢服務，落實行政透明，官方網頁上並將相關工程資訊公告於網路專區以利全民監督，期能達成使公務員勇於任事、廠商獲得合理利潤、民眾共享工程成果的三贏願景。