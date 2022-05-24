友善孕婦助功生育 苗議會3項福利提案建議縣府辦理
少子化衝擊，苗栗縣人口直直落，苗栗縣議會今天定期會臨時動議，一口氣通過婦女無痛分娩、術後止痛，及助孕專車、孕前檢查補助等提案，議員們認為事不宜遲，盡快實施提高生育率。
苗栗縣議員陳品安這個月底或下月初預產期，也將是任期內第一名生產的女議員，今天議會定期會最後一天，議長鍾東錦、縣長徐耀昌，及出席的議員、列席的縣府官員，紛紛表達祝賀，議場喜氣洋洋，臨時動議討論多項有關孕、產婦等相關福利提案。
其中，議員曾玟學動議，議員黎煥強、徐筱菁、陳光軒、陳品安附議，提案縣府補助自然產無痛分娩、剖腹產之術後止痛相關補助，曾玟學說，無痛分娩、術後止痛屬自費項目，7000元以上並非各個家庭可輕易負擔，建議分級補助。
提案獲得議員韓茂賢等人贊同，陳光軒及議員羅貴星也表示，疫情嚴峻，部分縣市開辦助助孕專車，提供孕婦安全、舒適的專車到醫療院所產檢，此外，希望縣府研議補助孕前檢查補助，以降低生育的風險。
多名議員認為不用等到議會下個會期，縣府就可以實施，鍾東錦裁示3項補助併案通過，徐耀昌表示，縣府財政仍受中央控管，縣府會請秘書長陳斌山召集財主、社會、民政等單位，檢討節餘款，一併研議、考量。
另外，今天臨時動議討論，通過鄭聚然動議，議員廖英利、黄月娥、陳碧華、鄭秋風附議，建請縣府提高生育補助從1萬元，增加至1萬8800元，減輕新手家庭負擔，增加生育意願。
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