縣政新幹線開進橫山 竹縣長楊文科應允支持地方4提案
新竹縣政府力推行動主管會報，由縣長楊文科率領縣府一級主管深入地方傾聽民意；縣政新幹線行動主管會報第四站今天前進橫山鄉，楊文科細數上任以來橫山鄉推動各項建設的成果及聽取各方意見，橫山鄉長張志弘也提出四項提案，建請縣府協助爭取地方發展。
楊文科說，過去3年多縣府積極推動各項橫山建設，橫山鄉的政見就是他的政見，他強調縣府跟所有鄉鎮市公所是夥伴關係，各鄉鎮市面臨的問題，就是縣府的問題。
橫山鄉長張志弘與會提出四項提案，包含「新闢台68線專用引道」、「亞泥轉型為科技園區」、「橫山生態親水公園」以及「改建橫山分局長宿舍」。
張志弘指出，第一、台68線延伸案，主要紓解南清公路，經過評估，從竹東堤防銜接南清公路，需龐大經費，且需拆搬遷很多房屋，困難度較高，改由在對岸橫山沿著田寮堤防上坪溪右岸往南，既有堤後道路拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線。但內灣、尖石假日車輛上台68線較多，容易回堵，建議縣府在台68線延伸案之前，希望公路局優先在竹東大橋新闢台68線專用引道，以利解決假日回堵現況。
張志弘說，第二、亞洲水泥新竹廠目前營運幾乎停擺，只有研磨及包裝等項目，員工僅剩28人，產業沒落導致橫山人口數下降，25年來橫山鄉人口下降4500人，從1萬6千人下降至1萬2千多人，建請縣府協助亞泥轉型為科技園區，促使產業進駐，人口提升。
第三、建議橫山分局長宿舍不列為歷史建築，希望重建為4層建物，一樓停車場，其餘為警員宿舍，解決現有宿舍不足問題。最後一點，期望爭取在橫山火車站後方油羅溪畔新建約1.6公頃親水公園，所需2千多萬經費，已提出計畫。
楊文科說表示，鄉長、議員及鄉民代表會主席所提出的建議，縣府會立即列入紀錄，特別是如何新闢引道，從橫山鄉上到台68線及亞泥如何轉型，讓新產業來到橫山，幫助提升橫山鄉人口等，一併參考研議爭取。
另橫山鄉親關心的「內灣地區連外道路新闢工程」，分成短期「120線拓寬」及中長期「連外新闢道路」。其中，短期「120線拓寬」，去年已獲公路總局核定2.27億元，今年3月30日獲同意基本設計備查，目前已進入細部設計階段，5月底第一版細設書圖就會送到縣府審查。
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