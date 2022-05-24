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影／大貨車扯斷台電纜線 桃園1200戶停電至下午4時

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝

桃園市游姓司機駕駛大貨車今天上午行經平鎮區東豐路，車上貨物的大型吊桿過高，勾扯斷路邊台電電纜線，造成福林里周邊1200住戶停電，台電緊急搶修至下午2時，仍有500多戶停電不便，台電追究肇事游姓司機賠償責任。

平鎮區福林里長彭士達據報東豐路電纜電遭大型工程車扯斷，趕到現場處理，他以「覺得抓狂」PO表示男，東豐路145號，因為工程車勾拉倒3根電線桿，消防員、台電人員趕過來處理，經過請繞路。該PO文引起網友討論，網友說，「天兵施工嗎」「工安提報，讓工地停工吧!」。

平鎮警方表示，東豐路交通事故發生後，警方立即趕到處理，查出53 歲游姓司機的大貨車行該路，未注意裝載貨物高度，吊桿不慎勾到電線，大貨車險些翻倒，扯斷電線造成周邊住戶停電。

台電桃園區營業處表示，游姓司機大貨車勾扯斷台電電纜線，造成周邊1200住戶停電，該處據報立即派員緊急搶修，至下午2時，仍有500多用戶尚未復電不，預計下午4時前可完成搶修全部復電，台電並將向游姓司機追究肇事責任和要求賠償損失。

平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝
平鎮區東豐路台電電纜線遭大貨車吊桿扯斷，周邊1200用戶停電。記者曾增勳／翻攝

台電 停電 桃園

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