清大師生開箱竹市青草湖 推廣親水新玩法

青草湖是新竹市的知名景點，過去皆由新竹市政府進行維護。國立清華大學師生近期推動「開箱青草湖」計畫，盤點青草湖的4項特色價值，希望協助市府一同推廣在地休憩好景點。

清華大學運動事業及政策中心今天在青草湖舉辦「開箱青草湖、帶動青潮流」記者會，由清大師生結合新竹市府委託管理青草湖的陽光魚行銷公司，共同介紹青草湖的休憩路線與遊玩項目。

清大運動科學系教授黃煜致詞說，青草湖經過近2年整修，上個月正式啟用，新竹市政府委託陽光魚整合行銷公司管理，並結合清華大學師生的能量，期望打造桃竹苗最佳的水域景點。

黃煜表示，為了讓民眾更加認識青草湖，此次行銷團隊著手梳理青草湖的整體資源，包括水域遊憩、陸域遊憩、人文歷史及自然生態共4大面向，期望豐富場域的價值，成為新竹市重要自然人文資產。

黃煜指出，青草湖整體生態非常豐富，依據市府統計，喬木類樹種接近70種；鳥類約有30餘種；湖內也曾發現奇力魚及曲腰魚等原生種；周邊長約2公里的環湖步道非常適合散步、跑步；另外，由鳳凰橋往古奇峰方向的陡坡超過12度，是自行車友練腿力的最佳路段。

陽光魚公司負責人鄞偉民表示，市府投入新台幣1.6億元清淤及景觀維護後，青草湖的環境有諸多改善，此次與母校清大師生合作，除了推廣青草湖親水休憩環境，也希望藉此培育水域運動推廣與行銷企劃人才。