盜版網站醜化粉紅超跑是鬼附身 原版：很不道德！

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步雲林北港朝天宮進香活動，「粉紅超跑」正於回程中，但YouTube竟有盜版「白沙屯媽祖網路電視台」網站，po文稱「白沙屯媽祖鑾轎搖晃是鬼附身」，對此，原創的台長駱調彬嚴厲譴責：很不道德！請網友不要被誤導，也希望網友是朝正能量方向來看待媽祖進香活動。

白沙屯媽祖網路電視台創辦人駱調彬昨天接獲信眾投訴，指稱YouTube出現盜版直播網站，雖然名稱相同，但影片中卻惡意醜化指稱，白沙屯媽祖鑾轎搖晃是鬼附身或是人為控制，讓不少信眾深感不舒服，有人甚至飆罵「太過分了！」

該影片由一名女子不停講解，稱白沙屯拱天宮往雲林縣北港朝天宮進香途中的加持等左右搖晃、橫衝直撞舉動鬼附身或是人為控制，更稱白沙屯媽祖進香是「觀輦轎」；並持續醜化白沙屯媽祖進香，指稱廟方不厭其煩擲筊請示媽祖婆進香期程，其實是強迫媽祖。

最後影片更稱白沙屯媽祖婆於2001年行經濁水溪時捨棄跨溪大橋，直前往溪底是請鬼儀式、招魂請水鬼等，讓信眾氣怒得直跳腳，但因盜版網站將留言區關閉，信眾也難以留言澄清或駁斥開罵，希望原創網站能提起侵權的法律制裁，遏止歪風。