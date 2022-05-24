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客語認證放榜 苗栗縣即日起受理中級以上合格者獎勵金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續數年祭出獎勵措施，縣長徐耀昌去年也帶頭參加認證。聯合報系資料照
苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續數年祭出獎勵措施，縣長徐耀昌去年也帶頭參加認證。聯合報系資料照

苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續4年祭出獎勵措施，通過中級者核發獎勵金1000元、中高級1500元，今年第一次客語能力認證已放榜，縣府即日起至6月27日受理獎勵金申請。

苗栗縣文化觀光局指出，今年第1次客語能力中級、中高級認證已在5月23日放榜，凡通過認證並設籍於苗栗縣的縣民都可申請獎勵金（限未曾申請者），歡迎通過認證的民眾即日起至6月27日止申請，相關規定及申請表單請至文觀局官網(便民服務/表單下載)查詢下載。

縣長徐耀昌表示，苗栗是客家大縣，客家人口約占62.5％，縣府積極推動客家事務、提供客語公共服務並營造客語友善環境，已4年蟬聯客委會評核優等佳績，全國「打頭名」，縣府未來會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、推動與營造客語友善環境及鼓勵民間共同提供客語服務等，打造苗栗成為「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣領頭羊。

文觀局長林彥甫表示，凡設籍苗栗縣的縣民（戶籍遷入日最晚為今年第1次客語能力中級、中高級認證考試報名結束日前）參加今年第1次客語能力中級及中高級認證合格者都可提出申請，但申請人就同一級別、同一腔調的認證，曾受有獎勵者，不得重複申請獎勵，相關問題可洽客家事務科037-352961分機313 。

苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續數年祭出獎勵措施，縣長徐耀昌去年也帶頭參加認證。聯合報系資料照
苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續數年祭出獎勵措施，縣長徐耀昌去年也帶頭參加認證。聯合報系資料照

客語 苗栗縣 放榜

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