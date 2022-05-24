複合式古蹟「新竹州警務部部長官舍」今開放

擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今正式營運舉辦開幕典禮，市長林智堅除開箱獲米其林必比登推薦的美食、著名紀實攝影者潘國正的展覽，也表示市府積極推動文化資產修復，串聯活化古蹟群，讓老建築有新身分。

林智堅今主持鏡開儀式，將盛裝清酒的菰樽木蓋用槌子敲開，並與策展人潘國正、時藝多媒體傳播股份有限公司董事長黃文德等人一同開箱「新竹州警務部部長官舍」，欣賞展覽《飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展》，132糧倉店經理劉得毅也介紹店內特色餐點。

林智堅指出，新竹州警務部部長官舍未來不只有策展，也能享受米其林廚師料理，接下來也會搭配「步行城市計畫」，連結附近的新竹車站、東城門、新竹州廳等，串聯活化古蹟群，讓民眾細細品味新竹。

本次展覽主題為「飛行大新竹」，展出不少潘國正的空拍作品與珍貴新竹老照片，潘國正表示，舊城區是古蹟密集所在地，是非常精美的古城區，也因此讓他拍到許多好照片，不過之前沒有空拍機時，他只能搭直升機飛上空繞新竹，但空中拍攝跟地面完全兩回事，一不小心就會模糊，必須抓緊空檔、調好快門數據，才能擁有完美照片。

黃文德說，新竹州警務部部長官舍的文化美景如同城市中的綠洲，團隊引進在台北獲得必比登推薦的美食，如果米其林開始在新竹評分，他希望132糧倉會是新竹第一間得到評鑑的餐廳，也期許能成為新竹市的驕傲。

文化局長張馨之說明，新竹市府投入3380萬元修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，現為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過一世紀。建築屬日本軸組式獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。