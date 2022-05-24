快訊

「南北黃金交叉」五月底疫情日達16萬？ 陳時中回應了

案外案！徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩 依法開罰3千元

今中重症+251例 10歲童「腦炎併多重器官異常」死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月桃路道路拓寬開工 鄭文燦:連結觀音草漯及高鐵特定區

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。

桃園市「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」今天舉行開工典禮，巿長鄭文燦表示，桃42線為連結觀音草漯都市計畫區及桃園高鐵特定區的重要交通路網，月桃路拓寬計畫是桃園升格後的重大道路政策之一。

這項工程主要為健全觀音區草漯重劃區往來高鐵特定區的交通路網，未來完工後將成為連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區的重要道路，成為區域完整路網的重要串聯道路，提升交通效益及促進地方繁榮及發展。

市府指出，桃42線月桃路拓寬工程案，將拓寬月桃路全線起自觀音草漯重劃區至中壢區領航北路，工程共分為三標施作，第一標工程路段為自中壢區山東路至領航北路，長度共3.2公里，已於民國110年10月完工通車。

本案為桃42線月桃路第二標工程，範圍起點由觀音區廣大路起至中壢區山東路，計畫道路全長約2.5公里，路寬約20公尺，為雙向共4車道，施作項目包括路幅開挖及路面鋪設、擋土牆施作、道路排水系統及側溝與灌溉溝、設置水利箱涵、集水井、路燈照明設備、妥善人行步道及中央分隔島景觀植栽等工程，總經費約5.2億元，用地費約7億元，工程預計於明年底竣工。

桃42線月桃路第三標，工程範圍起自觀音區廣大路打通至成功路或福山路，將優先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，目前積極辦理定線作業中。未來全線完工後，將提升自觀音區草漯重劃區至桃園高鐵站的交通便利，有效發揮整體路網效益及促進產業發展。

桃園升格後，市府團隊於中壢青埔及觀音地區推動許多重大建設，觀音區相關建設包含觀音區新坡多功能場館及觀音區草漯整體開發重劃工程等已完工啟用。

此外，觀音國民運動中心統包新建工程、觀音區多功能場館新建統包工程等正在執行中；中壢青埔地區重大建設有桃園流行音樂露天劇場、橫山書法公園暨書法藝術館等已完工，並刻正於青埔地區設立桃園市立美術館及兒童美術館、國際原住民族文化創意產業園區、桃園會展中心、亞洲．矽谷創新研發中心、世界客家博覽會世界館等，將整體提升當地生活條件及平衡城鄉發展，構建優質的居住環境及寬敞舒適的生活空間，打造友善宜居的幸福桃園。

「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。
「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」開工典禮。圖／桃園市政府工務局提供。

桃園 高鐵 重劃區

延伸閱讀

新纖投資桃市青創園區

協助防疫 桃園提供5類對象免費快篩試劑

戶籍地不在桃園沒關係 鄭文燦：將心比心照顧確診者

居家隔離通知單怎麼拿？ 鄭文燦：明開放用市民卡LINE官方帳號

相關新聞

盜版網站醜化粉紅超跑是鬼附身 原版：很不道德！

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步雲林北港朝天宮進香活動，「粉紅超跑」正於回程中，但YouTube竟有盜版「白沙屯媽祖網路電視...

複合式古蹟「新竹州警務部部長官舍」今開放

擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今正式營運舉辦開幕典禮，市長林智堅除開箱獲米其林必比登推薦的美食、著名...

影/大貨車扯斷台電纜線 桃園1200戶停電至下午4時

桃園市游姓司機駕駛大貨車今天上午行經平鎮區東豐路，車上貨物的大型吊桿過高，勾扯斷路邊台電電纜線，造成福林里周邊1200住...

客語認證放榜 苗栗縣即日起受理中級以上合格者獎勵金

苗栗縣政府鼓勵縣民報考客語認證，已連續4年祭出獎勵措施，通過中級者核發獎勵金1000元、中高級1500元，今年第一次客語...

月桃路道路拓寬開工 鄭文燦:連結觀音草漯及高鐵特定區

桃園市「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」今天舉行開工典禮，巿長鄭文燦表示，桃42線為連結觀音草漯都市...

100堂多元課程前進社區開講 「橫山學堂」今揭牌啟用

現代社會家庭問題多元且複雜，新竹縣政府配合中央政府推動建構社會安全網計畫，積極爭取中央補助辦理各項前瞻計畫，提供脆弱家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。