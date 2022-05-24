月桃路道路拓寬開工 鄭文燦:連結觀音草漯及高鐵特定區

桃園市「月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程(第二標)」今天舉行開工典禮，巿長鄭文燦表示，桃42線為連結觀音草漯都市計畫區及桃園高鐵特定區的重要交通路網，月桃路拓寬計畫是桃園升格後的重大道路政策之一。

這項工程主要為健全觀音區草漯重劃區往來高鐵特定區的交通路網，未來完工後將成為連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區的重要道路，成為區域完整路網的重要串聯道路，提升交通效益及促進地方繁榮及發展。

市府指出，桃42線月桃路拓寬工程案，將拓寬月桃路全線起自觀音草漯重劃區至中壢區領航北路，工程共分為三標施作，第一標工程路段為自中壢區山東路至領航北路，長度共3.2公里，已於民國110年10月完工通車。

本案為桃42線月桃路第二標工程，範圍起點由觀音區廣大路起至中壢區山東路，計畫道路全長約2.5公里，路寬約20公尺，為雙向共4車道，施作項目包括路幅開挖及路面鋪設、擋土牆施作、道路排水系統及側溝與灌溉溝、設置水利箱涵、集水井、路燈照明設備、妥善人行步道及中央分隔島景觀植栽等工程，總經費約5.2億元，用地費約7億元，工程預計於明年底竣工。

桃42線月桃路第三標，工程範圍起自觀音區廣大路打通至成功路或福山路，將優先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，目前積極辦理定線作業中。未來全線完工後，將提升自觀音區草漯重劃區至桃園高鐵站的交通便利，有效發揮整體路網效益及促進產業發展。

桃園升格後，市府團隊於中壢青埔及觀音地區推動許多重大建設，觀音區相關建設包含觀音區新坡多功能場館及觀音區草漯整體開發重劃工程等已完工啟用。