100堂多元課程前進社區開講 「橫山學堂」今揭牌啟用

現代社會家庭問題多元且複雜，新竹縣政府配合中央政府推動建構社會安全網計畫，積極爭取中央補助辦理各項前瞻計畫，提供脆弱家庭服務、社區宣導及社區服務方案等各項社會福利服務；選在地理位置較為偏遠的橫山地區再添「橫山學堂」，今早由新竹縣長楊文科偕同縣府團隊共同揭牌，宣告「橫山學堂」正式啟用。

楊文科出席揭牌儀式致詞表示，新竹縣目前已開辦包含竹北、竹東、新埔、新湖及橫山等5處社會福利服務中心；齊中橫山區社福服中心於2021年10月成立，負責推展橫山鄉、芎林鄉及尖石鄉等3鄉30村之社福工作，提供包括社會福利諮詢、弱勢家庭輔導及社區資源連結等，至今服務超過2200人次。

而橫山學堂則是由縣府社會處所屬橫山區社中心，參考聯合國SDGs永續發展目標所規劃辦理之社會學習課程，強調人文與自然永續共好，同時突顯在地人、土地及文化連結關係，透過開辦學堂號召在地居民學習新知，也增進對地方的認同感。

橫山學堂總共規劃100堂社區學習課程，其中包含50堂專題講座及50堂課程研習。課程設計內容包含社福長照、醫療保健、生態環境教育、社區防災、文化藝術音樂、生活法律及婚姻家庭等。計畫服務特色以連結在地人文特色與文化的「在地性」、行動學堂社區開講的「近便性」，以及營造共學、共享、共好、社區友善環境的「多元性」。