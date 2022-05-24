議員質詢竹市慈雲路空橋蓋不蓋？ 市府：會優先推動

新竹市關埔地區的光埔重畫區空橋遲未能興建，民進黨市議員曾資程、鄭美娟今在市議會定期會聯合質詢時指出，該處慈雲路是串連竹科、竹北的交通要道，兩側建案大樓多，居民對跨慈雲路的天橋有迫切需求，天橋到底要不要蓋？希望市府能給出明確答案；對此，市府都發處允諾，今年會優先推動空橋設計案，經費約1000萬元。

光埔重畫區鄰近竹科，坐擁的慈雲路兩側建案因應當年都市計畫容積獎勵，預留設置空橋空間與電扶梯，但企盼多年的慈雲路空橋卻遲未有下文成為「斷橋」奇景。

曾資程指出，他於本屆定期會多次質詢，強烈要求市府盡速興建慈雲路與埔頂三路口空橋，包括學租財團解散後挹注市府的大筆經費可進行運用，建議可融入HOPSCA城市美學為整體規畫發展概念，包括Hotel（星級酒店）、Office（商務辦公）、Park（生態公園）、Shopping mall（購物中心）、Club（高級會所）、Apartment（精裝公寓）等元素。

曾資程說，目前慈雲路空橋已進入政策評估階段，市府雖啟動地下連通道規畫，但也同時聯繫空橋點的大樓管委會以取得共識，希望市府說明目前整件事情的進度與規畫，確定蓋空橋後，也要與當地居民充分溝通，確保蓋出來的空橋符合當地需求。

鄭美娟說，若確定要蓋空橋未來供民眾通行使用，維護管理費用部分該如何規畫？市府能否補助社區大樓？希望市府能進行滾動式檢討，盡量減經居民負擔，另外，也希望市府能納入民眾對空橋的設計建議。

都發處長許志瑞指出，依據關埔地區都市計畫，自2004年起即有空橋系統的規畫，但不同街廓之社區大樓的施工期程都有不同，有些土地也仍在整合之中。過去周圍居民以通學為主要訴求，因此市府也在2018年啟動人行天橋的規畫設計案，以及近日提出地下道的構想。

今年在最主要連結的埔頂三路與慈雲路口，最後一棟建案（竹科潤隆）即將完工，該區完整、可做空橋銜接的四個街角社區始可成形。此外，隨近日議會議員反映、或是透過相關社群網站的意見回饋，市府也已明確確認該區住民對於空橋系統的期待與訴求。

許志瑞說，市府因此不再進行地下道的規畫作業，而是以空橋系統為目標進行相關規畫，待規畫設計後，就可編列工程預算，後續進行空橋系統的串連。照目前的都市計畫，12座空橋系統將分期進行，將優先以跨慈雲路及埔頂三路的四座空橋銜接四處大樓，此部分工程經費初估2億元，將於盡快啟動規畫設計案，期程約一年餘。

都發處說，空橋維護管理費包括兩部分，其中，市府做的土地、用地範圍，就會由市府負責維護管理，若是社區大樓二樓人行通道部分，則會由社區內部自行管理。工務處指出，市府一直都重視民眾聲音，七月底會蒐集相關區權人會議意見，屆時會納入空橋規畫作為一部分的參考依據。