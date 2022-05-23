代理教師比率高 桃議員憂影響公幼品質

桃園人口成長快速，市府廣設公立和非營利幼兒園，但議員指出桃園公私立幼兒園面臨師資不足問題，在師生比維持1:15的情況下，還有老師要同時帶特教生，憂心師資不穩定恐影響教學。教育局表示，已盤點公立幼兒園師資員額，部分幼兒園師資不足或代理人員比率過高，通盤考量後將開缺補足人力。

議員張桂綿今天質詢指出，桃園市公立幼兒園正式教職人員數量嚴重不足，以蘆竹幼兒園為例，目前正式人員教師2位、代理教師6位，代理比例是41.94%，代理教師人數是正式教師的3倍；南崁幼兒園正式教師2位，代理教師12位，代理教師更是正式的6倍。

張桂綿說，政府近3年來設立公立與非營利幼兒園，招生名額多達6000人，師資卻吃緊，師生比維持1:15，等於1個老師要照顧15個小朋友，如果有老師請假或離職，甚至要1次照顧30名幼童，甚至還有老師要同時帶特教生，壓力很大。

張桂綿表示，現在規定幼兒園要相關科系才可以任職，但很多就讀相關科系的教保員不願意待在這個行業，有意願的民眾或二度就業婦女反而沒資格，建議市府開放非相關科系的民眾進修，在短期間內取得資格任職，讓師資盡速普及化。

教育局幼教科長余黛佳表示，目前全市公立幼兒園共731名正式教師、49名代理教師，公共化幼兒園核定招收幼兒人數約2萬人，因整體幼兒園招生人數不足，為控管員額才進用代理教師，避免教師超額，現已盤點各公立幼兒園師資員額，如部分幼兒園師資不足或代理人員比率過高，通盤考量後將開缺。

余黛佳表示，現已開放大學以上畢業，且任職前2年內或任職後3個月內有接受基本救命術8小時以上及安全教育相關課程3小時以上者擔任教保員，充實幼教人力。