戶籍地不在桃園沒關係 鄭文燦：將心比心照顧確診者

桃園市長鄭文燦今下午在防疫會議後表示，關於防疫關懷包，以及關懷電話的情況，防疫關懷包部分，從新制以來，13個區公所已經發放大概7萬6477個防疫關懷包，每個關懷包都有五個快篩試劑，而關懷電話也打了5萬5千多通。

鄭文燦指出，因為有些中南部的鄉親，或者是居住在離島的鄉親，他戶口在離島或中南部，但他有在桃園居住的事實，居隔地點在桃園，得不到其他縣市政府的服務。

因此，決定只要區公所或是里辦公室，只要能證明有居住事實，就可以領取防疫關懷包，主要原因是要務實地照顧這些人，將心比心。這段時間，防疫關懷包內快篩試劑主要以五劑為主，一小部分會有四劑的包裝。

最後，鄭文燦說，中央在這禮拜宣布，如果快篩陽性等同於確診的時候，我們會把社區採檢站改成社區醫療站，同樣提供給大家服務。