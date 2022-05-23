快訊

回報系統「跳針」確診者填3小時 他痛批：自主應變自生自滅？

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

民間團體自發送上百顆龍粽 相挺中醫大新竹附醫醫護

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民間團體自發包粽送給中醫大新竹附醫醫護們，為醫護加油打氣，也提前慶祝端午節。記者巫鴻瑋／翻攝
民間團體自發包粽送給中醫大新竹附醫醫護們，為醫護加油打氣，也提前慶祝端午節。記者巫鴻瑋／翻攝

中國醫藥大學新竹附設醫院今天上午收到600顆熱騰騰的「龍粽」，全是民眾自發聯合送來，希望透過民間的力量，讓辛苦的醫護們知道大家全力相挺，感謝所有站在第一線的醫護人員每天堅守，幫助全民共同抗疫。

據了解，參與包粽送暖的有龍湖餐廳、新竹玉山獅子會、祥鈺國際同濟會、鑫浩科技公司、億合國際貿易等民間團體，為了感謝守護第一線的醫護人員一起抗疫，聯合捐贈醫護團隊粽子，希望用實際行動為台灣的醫護人員加油打氣。

中醫大新竹附醫院長陳自諒感謝民間團體用行動力挺醫護人員、提升士氣，讓所有站在第一線的醫護人員每天艱辛恪守職責，戰戰兢兢與病毒對抗，感謝外界暖心援手。　

 

龍湖餐廳董事長蘇永勝表示，疫情在近期升溫，也讓守護第一線的醫護人員更加艱辛，希望透過捐贈粽子的溫暖舉動，提前祝賀大家端午佳節快樂，也讓醫護人員知道他們不是孤軍奮戰的，全體人民一起攜手挺過疫情關卡。 

發起包粽挺醫護的龍湖餐廳，本身在這一波疫情中受創嚴重，幾乎所有婚宴、宴客訂桌都退光了，老闆蘇永勝為了30多名員工的生計，一個月前開始帶領員工們包粽子，賣粽維持所有員工生計。

蘇永勝說，雖然微薄利潤僅能勉強發放員工薪水，但他認為醫護人員受疫情衝擊更大，只有醫護人員撐住，民眾才有機會戰勝新冠病毒疫情。

醫護人員 疫情 新竹

延伸閱讀

黃珊珊：防疫急門診轉型看診、用藥 增65歲綠色通道

醫護怨有床沒人顧 陳時中：請告訴我們是哪家醫院

影／新北6旬男排隊PCR卻被CPR 消防醫護聯手「即刻救援」

「女外科」痛揭醫療糾紛議題 引醫護共鳴找初心

相關新聞

代理教師比率高 桃議員憂影響公幼品質

桃園人口成長快速，市府廣設公立和非營利幼兒園，但議員指出桃園公私立幼兒園面臨師資不足問題，在師生比維持1:15的情況下，...

戶籍地不在桃園沒關係 鄭文燦：將心比心照顧確診者

桃園市長鄭文燦今下午在防疫會議後表示，關於防疫關懷包，以及關懷電話的情況，防疫關懷包部分，從新制以來，13個區公所已經發...

石虎保育VS太陽光電 竹森太陽光電廠案各自表述

苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠案今天召開非都小組審議大會，場外台灣石虎保育協會等生態保育人士要求退回開發案，竹森社區發展協會...

學校停課免供餐 千斤豆芽菜忍痛「愛心大放送」

疫情持續發燒，苗縣縣政府上周末公告高中以下學校停班停課一周，結果因縣內國中小營養午餐不用供餐，有供餐業者與當地農民契作<...

共享機車來不了 竹市議員建議引入共享電動自行車

運具共享化與電動化是兼顧用路人便利又能減少碳排放的交通發展趨勢，新竹市議員廖子齊今在議會定期會指出，竹市民眾對電動共享機...

竹北4座特色公園今動工 最快今年底民眾就能享受

新竹縣推動3年打造22座特色公園計畫，今天上午位於竹北的兒22、兒24、公25及公兒26等4座公園舉行聯合動工改造，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。