民間團體自發送上百顆龍粽 相挺中醫大新竹附醫醫護

中國醫藥大學新竹附設醫院今天上午收到600顆熱騰騰的「龍粽」，全是民眾自發聯合送來，希望透過民間的力量，讓辛苦的醫護們知道大家全力相挺，感謝所有站在第一線的醫護人員每天堅守，幫助全民共同抗疫。

據了解，參與包粽送暖的有龍湖餐廳、新竹玉山獅子會、祥鈺國際同濟會、鑫浩科技公司、億合國際貿易等民間團體，為了感謝守護第一線的醫護人員一起抗疫，聯合捐贈醫護團隊粽子，希望用實際行動為台灣的醫護人員加油打氣。

中醫大新竹附醫院長陳自諒感謝民間團體用行動力挺醫護人員、提升士氣，讓所有站在第一線的醫護人員每天艱辛恪守職責，戰戰兢兢與病毒對抗，感謝外界暖心援手。

龍湖餐廳董事長蘇永勝表示，疫情在近期升溫，也讓守護第一線的醫護人員更加艱辛，希望透過捐贈粽子的溫暖舉動，提前祝賀大家端午佳節快樂，也讓醫護人員知道他們不是孤軍奮戰的，全體人民一起攜手挺過疫情關卡。

發起包粽挺醫護的龍湖餐廳，本身在這一波疫情中受創嚴重，幾乎所有婚宴、宴客訂桌都退光了，老闆蘇永勝為了30多名員工的生計，一個月前開始帶領員工們包粽子，賣粽維持所有員工生計。

蘇永勝說，雖然微薄利潤僅能勉強發放員工薪水，但他認為醫護人員受疫情衝擊更大，只有醫護人員撐住，民眾才有機會戰勝新冠病毒疫情。