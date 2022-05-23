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石虎保育VS太陽光電 竹森太陽光電廠案各自表述
苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電廠案今天召開非都小組審議大會，場外台灣石虎保育協會等生態保育人士要求退回開發案，竹森社區發展協會也動員，表達支持光電廠設置，雙方各自表述，沒有交集。
竹森太陽光電廠開發計畫面積8公頃，引發石虎爭議，非都小組會議去年8月2日建議不予許可，今年1月26日非都審議大會審查修正通過，今天再召開大會，縣府強調是因先前大會幾項議題必須確認，因此再開會；石虎保育協會則認為全案被退回重新審查，今天呼籲退回竹森光電案。
苗栗縣自然生態保育學會理事長李業興、縣議員陳光軒、曾玟學、宋國鼎等人到場聲援，石虎保育協會理事長劉威廷說，協會不反對綠能，但砍伐淺山森林，絕對會是綠能發的汙點和阻力，專家認為若不在選址階段就迴避敏感的區域，後續再多減輕補償，也無法恢復原有的棲地和功能。
竹森社區今天也動員持標語表達支持，社區發展協會常務監事鍾兆良說，社區的立場保育與經濟發展並重，沒有石虎的地方就要開發光電，根據監測結果竹森光電廠址沒有石虎，為什麼要反對？不符國家能源政策，而且是經過縣府核准的，為什麼還要抗爭？
竹森太陽光電廠業者也說明，設廠依照專家學者建議，迴避2至5月野生動物繁殖育幼期，太陽光電設施從原本69.98%縮減至48.8%，配合電廠內分區施工方式，並已購入緊鄰電廠外南側土地，作為區外補償用地，可與場域內綠地、太陽光電設施下灌叢構成連續性，利於野生動物於案場內環境活動。
此外，環境友善保育措施，包括動物圍欄規畫、生態廊道串聯、場域內禁用農藥除草、架台及螺旋基樁工法，設置生態滯洪池等，光電廠符合經濟部再生能源轉型政策，營運20年期間持續生態監測，無農藥、維持夜間安靜環境。
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