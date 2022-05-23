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學校停課免供餐 千斤豆芽菜忍痛「愛心大放送」
疫情持續發燒，苗縣縣政府上周末公告高中以下學校停班停課一周，結果因縣內國中小營養午餐不用供餐，有供餐業者與當地農民契作的有機豆芽今天首批剛採收，就得面臨難以處置窘境，只好忍痛「愛心大放送」，將上千斤豆芽透過縣議員張淑芬服務處轉送給社福機構。
營養午餐供餐業者和峰食品公司執行長譚維德指出，每周都會依內政部獎勵規定選擇當地生產的有機蔬菜，作為供餐菜單使用，沒想到上周剛與獅潭鄉一家農場契作有機豆芽菜，今天是首批荳芽採收日子，結果卻遇上學校停課免供餐，上千斤新鮮荳芽難以轉賣且不易冷藏保存，真的是頭抱著燒。
他說，這批豆芽菜價值約35000元，因為是與農民契作，未來若再繼續停課，就真的更苦情了。一早採收運送回公司後，有向友人抱怨吐苦水，聽說縣議員張淑芬上周在縣議會質詢時，有幫學童發聲，針對萬物皆漲，怕學童會吃不到相對價值的營養美味午餐，認為她很重視營養午餐這方面議題，才想說交由張議員出面聯繫，一起做愛心。
縣議員張淑芬表示，目前縣府對於營養午餐供餐定價，始終維持在45-50元之間不變，但市面食材價錢普遍上漲，所謂一分錢一分貨，要吃得好，每餐定價確實有合理提高的空間；中午已透過縣府社會處聯繫縣內社福機構，將這一千斤豆芽菜送到幼安教養院，一起發送給需要的機構自行領取。
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