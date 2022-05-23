共享機車來不了 竹市議員建議引入共享電動自行車

運具共享化與電動化是兼顧用路人便利又能減少碳排放的交通發展趨勢，新竹市議員廖子齊今在議會定期會指出，竹市民眾對電動共享機車有高度的期待，這幾年也陸續有很多議員建議市府應協助本市引入共享機車服務，但不見業者有積極動作，建議市府應參考規模相近的嘉義市經驗，引入Youbike2.0共享電動自行車。

交通處長倪茂榮表示，本次Youbike2.0的升級計畫中，其實業者有提供電動輔助自行車的選項，但由於計畫總預算有限，電動輔助自行車成本較高，可能會影響共享單車能夠引入的車輛數和站點數，基於先求有再求好的想法，還是以先增加站點與單車車輛數為優先，但也會持續參考其他縣市在電動共享單車上的推動成效與經驗，評估後續是否引入共享電動自行車。

廖子齊指出，市府之前回應共享機車業者基於營運上規模經濟的考量，暫無在竹市發展的規畫，但竹市民眾對於共享機車其實期待甚深，若市府不能像雲林縣提供更好的條件才能吸引到業者進駐，恐怕市民的這份期待要實現將遙遙無期。

反觀嘉義市去年底在引入Youbike2.0共享單車的同時，也選擇了150輛電動輔助自行車投放到全市Youbike站點供民眾借用，電動輔助自行車外觀上和共享單車差異不大，借還車都可以在Youbike2.0的站點樁位上進行，因此不需要建置額外的電源供應樁位，只要投放車輛立即可行。

廖子齊說，竹市面積和嘉義市相近，也都是省轄市，和地形大多是平地的嘉義市相比，竹市的東區和香山都存在大量的上坡路段與丘陵地形，若能引入有電力輔助的共享自行車其實會更能滿足使用者需求。