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竹北4座特色公園今動工 最快今年底民眾就能享受

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北4座特色公園舉行聯合動工，設計以繪本故事串連。圖／縣府提供
竹北4座特色公園舉行聯合動工，設計以繪本故事串連。圖／縣府提供

新竹縣推動3年打造22座特色公園計畫，今天上午位於竹北的兒22、兒24、公25及公兒26等4座公園舉行聯合動工改造，除了設計以繪本為主題，還有許多獨特的遊樂設施，總改造面積超過2千平方公尺，預計今年底就能開放，讓竹北居民搶先享受。

縣府產發處長陳偉志指出，這4座公園總面積約1萬9千平方公尺，改造計畫除了保有原本的林蔭，也分別構思大王花、小蝸牛之家、小猴森林及五色鳥樂園的主題，設置包含大王花造型遊戲組、蝸牛主題遊具、小猴鞦韆與攀爬繩、五色鳥造型爬網等遊戲組。

縣府指出，這4座位於竹北的特色公園以「小竹繪本」主題串連，每個公園遊戲場各自具有新竹縣在地特色的童趣造型設施，讓各年齡層的鄉親到公園，如翻閱不同的故事繪本，從中得到不同的感官體驗。

新竹縣友善兒童促進會理事長楊怡青表示，今天動工的公園鄰近竹北鹿場里與北興里，長期以來這2個里周邊就缺乏提供老人休憩與孩子玩樂的公園，因此這次縣府將公園改造成特色公園讓民眾都十分期待。

縣長楊文科上午出席動工典禮表示，新竹縣人口不斷成長，更打敗六都榮登2021國人最想移居城市，為打造宜居城市願景，積極提升新竹縣生活機能設施品質，推動3年2億元的特色公園計畫，擇定竹北、芎林等22處既有公園進行改造及規畫設計。

楊文科說，新竹縣22座特色公園，第一波已經有7座公園在施工中，預計今年6月就會陸續完工啟用，另12座公園包含今天動工的4座，則預計今年年底至明年初完工，此外還有3座公園將配合地下停車場工程一併規畫辦理細部設計相關事宜。

竹北4座特色公園舉行聯合動工，預計最快年底就能完工啟用。圖／縣府提供
竹北4座特色公園舉行聯合動工，預計最快年底就能完工啟用。圖／縣府提供
竹北4座特色公園舉行聯合動工，預計最快年底就能完工啟用。圖／縣府提供
竹北4座特色公園舉行聯合動工，預計最快年底就能完工啟用。圖／縣府提供

新竹 楊文科

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