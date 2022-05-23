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防到站誤差！桃園公車站牌升級 LED跑馬燈將逐步汰換
桃園市交通局今天宣布，將汰換全市77處公車候車亭的LED跑馬燈，全面更新為28.6吋的LCD看板，此外今年起也會陸續將台一幹線、中豐幹線、龜山忠義路及蘆竹南山路等全線站牌智慧化，提供更多公車路線的資訊。
交通局長劉慶豐表示，早期LCD螢幕不夠先進，在戶外難以顯示，因此公車候車亭的智慧站牌都採用2列式的LED跑馬燈，不過這種跑馬燈僅能顯示2條公車路線到站時間，且因通訊模組設備老舊，常發生公車到站時間出現誤差，導致螢幕顯示到站資訊和手機APP內容不符，讓民眾誤以為公車誤點。
劉慶豐說，因此今年起市府會陸續將全市77處候車亭內附掛2列式站牌，全面更新為28.6吋LCD看板，可顯示公車到站時間將從2條路線增加為4條路線，顯示方式也由跑馬燈改為翻頁式，減少民眾閱讀不易的問題，螢幕也可同時播放政令宣導影片。
交通局表示，桃園升格後，公車候車亭已由117座增加為432座，數量增加4倍，智慧站牌共582面也高居全國第三，僅次於雙北市；為讓候車民眾即時得知公車到站資訊，今年起桃園每年將增加320座智慧站牌，陸續在台1幹線、中豐幹線、蘆竹南山路等幹線設置，讓民眾不用拿起手機，也能知道公車何時會到站。
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