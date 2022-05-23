防到站誤差！桃園公車站牌升級 LED跑馬燈將逐步汰換

桃園市交通局今天宣布，將汰換全市77處公車候車亭的LED 跑馬燈，全面更新為28.6吋的LCD看板，此外今年起也會陸續將台一幹線、中豐幹線、龜山忠義路及蘆竹南山路等全線站牌智慧化，提供更多公車路線的資訊。

交通局長劉慶豐表示，早期LCD螢幕不夠先進，在戶外難以顯示，因此公車候車亭的智慧站牌都採用2列式的LED跑馬燈，不過這種跑馬燈僅能顯示2條公車路線到站時間，且因通訊模組設備老舊，常發生公車到站時間出現誤差，導致螢幕顯示到站資訊和手機APP內容不符，讓民眾誤以為公車誤點。

劉慶豐說，因此今年起市府會陸續將全市77處候車亭內附掛2列式站牌，全面更新為28.6吋LCD看板，可顯示公車到站時間將從2條路線增加為4條路線，顯示方式也由跑馬燈改為翻頁式，減少民眾閱讀不易的問題，螢幕也可同時播放政令宣導影片。