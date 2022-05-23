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奔跑吧毛小孩 苗栗市寵物運動公園有譜

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所在後龍溪河濱公園模型飛機場旁，規畫興建寵物運動公園。記者范榮達／攝影
苗栗市公所在後龍溪河濱公園模型飛機場旁，規畫興建寵物運動公園。記者范榮達／攝影

苗栗市公所利用後龍溪河濱公園河川地約0.2公頃，規畫興建寵物運動公園，設置跳躍跨欄、棧橋、隧道等設施，預計今年10月完工，提供毛小孩與市民共遊空間。

苗栗市寵物運動公園有譜，甘姓市民大表歡迎，他指出，退休後與毛小孩為伴，但市區遛來遛去很受限，期待寵物運動公園，毛小孩比較有奔跑空間，應該也會比較開心與健康。

苗栗市寵物運動公園預定地在後龍溪河濱公園模型飛機場旁，緊臨經國路，交通相當方便，市公所取得水利署第二河川局同意使用，編列200萬元預算興建，目前辦理工程招標中，工期約4個月。

寵物運動公園規畫以大片草坪為主，可以供毛小孩盡情奔跑，並設置跳躍跨欄、棧橋、隧道等設施，市長邱鎮軍說，許多人都養寵物，卻缺乏適當遛寵物的場所，市民迭有反映，公所評估需求，列為重要市政建設推動，並突破用地問題。

邱鎮軍指出，寵物運動公園完成後，將會由公所管理，現場備有便袋，希望飼主能帶走處理，共同維護環境清潔衛生，後龍溪河濱公園腹地寬廣，寵物公園會視將來使用反應及狀況，增加設施並擴大範圍。

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