快訊

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖進香刈火 象徵萬年香火流傳不息

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香的第三天，今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程，預定27日下午3點5分回宮安座。

苗栗縣長徐耀昌、縣府文化觀光局長林彥甫，及縣議員徐永煌等地方人士，出席刈火科儀，儀式由朝天宮住持法師以朝天宮終年不滅的光明燈，引燃金紙到「萬年香火」爐中，誦念經文恭讀「吉祥文疏」以祈求聖母慈悲庇祐植福。

法師再以火勺掏引聖火到白沙屯的「火缸」中送入「香擔」，並在「香擔」貼上封條後，一路引回白沙屯拱天宮，藉刈火儀式達到香火相傳延續靈力的意義，更象徵媽祖萬年香火流傳不息。

儀式後，徐耀昌、拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發、朝天宮董事長蔡咏鍀等人，恭迎拱天宮與山邊媽祖登轎，在信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三退後北返拱天宮，踏上後續另一半路程，徐耀昌與信眾則雙手合十夾道恭送媽祖，朝天宮廣場水洩不通。

徐耀昌讚許香燈腳個個是「勇腳」，已完成一半的路程，將以8天7夜的時間，為國家重要民俗無形文化資產發揚光大並薪火相傳，相信媽祖神威顯赫，庇佑台灣國泰民安、風調雨順，信眾平安健康、家庭美滿，而衝擊全球的新冠肺炎疫情也早日散退，恢復健康安全的生活環境。

白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程。圖／苗栗縣政府提供
白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程。圖／苗栗縣政府提供

北港朝天宮 媽祖 徐耀昌

延伸閱讀

苗栗頭份東華宮捐第3輛救護車 擔架床升級電動

苗栗縣長藍營人選呼之欲出？謝福弘獲連署推薦參選

苗栗跑酷越野障礙賽 逾千名跑友參加

黨中央鎖定徐志榮參選苗栗縣長？ 鍾東錦不排除拚到底

相關新聞

白沙屯媽祖進香刈火 象徵萬年香火流傳不息

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香的第三天，今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後...

提升安全纜線地下化 竹市光復路周邊 10路口優先辦

新竹市交通要道光復路常見號誌林立、纜線凌亂，市府昨宣布啟動路口安全提升計畫，優先辦理周邊10處路口纜線下地、號誌共桿等工...

竹北水資中心回饋金 楊文科：將盡快發放

新竹縣政府2004年開始興建竹北水資源中心，當時曾對受影響的周邊近千戶居民承諾提供回饋金，卻因各種因素拖延，縣長楊文科去...

躲台3線獅潭段區測 大重機鑽小路 民怨噪音憂安全

台3線苗栗縣獅潭鄉路段區間測速今年3月31日啟用，豐林國小後方鐵寮坪聚落10幾戶人家抱怨，不少大重機騎士鑽小路躲避，噪音...

連任民進黨縣黨部主委 李貴富：團結一心、翻轉苗栗

民進黨苗栗縣黨部下屆主委今天改選，前縣議員李貴富當選連任，他強調最重要的任務，就是團結一心、翻轉苗栗，終結民進黨在苗栗縣...

連任民進黨竹市黨部主委 陳建名：選戰繳漂亮成績單

民進黨新竹市黨部今進行黨職改選，由現任主委、新竹市議員陳建名順利連任。陳建名說，他由衷感謝黨員的認同，並承諾絕對會持續努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。