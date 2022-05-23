白沙屯媽祖進香刈火 象徵萬年香火流傳不息

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香的第三天，今天凌晨0點15分在北港朝天宮完成進火亦即刈火儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後展開回鑾旅程，預定27日下午3點5分回宮安座。

苗栗縣長徐耀昌、縣府文化觀光局長林彥甫，及縣議員徐永煌等地方人士，出席刈火科儀，儀式由朝天宮住持法師以朝天宮終年不滅的光明燈，引燃金紙到「萬年香火」爐中，誦念經文恭讀「吉祥文疏」以祈求聖母慈悲庇祐植福。

法師再以火勺掏引聖火到白沙屯的「火缸」中送入「香擔」，並在「香擔」貼上封條後，一路引回白沙屯拱天宮，藉刈火儀式達到香火相傳延續靈力的意義，更象徵媽祖萬年香火流傳不息。

儀式後，徐耀昌、拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發、朝天宮董事長蔡咏鍀等人，恭迎拱天宮與山邊媽祖登轎，在信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三退後北返拱天宮，踏上後續另一半路程，徐耀昌與信眾則雙手合十夾道恭送媽祖，朝天宮廣場水洩不通。