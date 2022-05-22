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連任民進黨竹市黨部主委 陳建名：選戰繳漂亮成績單

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部今進行黨職改選，由現任主委、新竹市議員陳建名（中）順利連任。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部今進行黨職改選，由現任主委、新竹市議員陳建名（中）順利連任。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市黨部今進行黨職改選，由現任主委、新竹市議員陳建名順利連任。陳建名說，他由衷感謝黨員的認同，並承諾絕對會持續努力，擴大民進黨在竹市的社會支持，讓年底選戰繳出漂亮成績單，執政延續、8席議員全壘打。

民進黨今日辦理全國性地方黨職改選，立法院民進黨團總召柯建銘及市長林智堅也在陳建名陪同下前往新竹市黨部完成投票。雖然疫情當前，但一早8點不到，現場已湧入投票人潮，前主委翁枝弘也在現場督軍，確保防疫工作滴水不漏。現任主委陳建名順利連任，至於全國黨代表則由林盈徹執委及施乃如執委同額選舉，並順利當選。

市黨代表部分，有27人登記，選出24人（包括6席單一性別保障名額），其中包括千甲里曾資強里長、水源里曾翰揚里長、南勢里郭文銘里長、興南里楊賜濱里長皆高票當選，反映黨部基層經營有成，並獲地方認同，願意支持協助各項黨務工作。

陳建名說，過去2年主委任期他經常走到基層，以「行動服務站」的方式第一線接觸民眾，也免費開辦法律、會計、稅務等專業諮詢，同時連結百工百業，串連「挺新竹」特約商店；去年底的四大公投，也積極向民眾溝通執政黨的政策立場。此次能順利連任，要格外感謝黨員的支持與認同。

民進黨竹市黨部下一屆的黨部執行委員、評議委員皆為同額競選，代表新一屆的市黨部是「即戰力」，大家均已就定位，務必會團結打贏年底市長、議員選戰，努力為市民服務。

民進黨 新竹

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