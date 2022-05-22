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民進黨桃園黨部主委 張火爐之女張丞儀當選
民進黨各縣市黨部主委選舉今天舉行，桃園市民進黨部主委僅有現任主委張火爐之女張丞儀登記參選，投票結束後由她當選桃園市黨部主委。張丞儀受訪說，第一步做法是跟在地年輕人合作，做地方上串連，跟候選人一起辦活動。
對於黨團未來的做法，張丞儀表示，現在初步的規劃與桃園推派候選人合作，可以做地方上的串連，等於是像地方黨部跟地方的候選人一起舉辦一些活動，拉近民眾與政治之間的距離，這是我想要做的第一步事情。
張丞儀說，我自己本身熱衷市集的策劃，市集有多不同定位方式對青年人來說可能是創業平台，甚至培養自己第二興趣的地方，市集也可以增加彼此互動的樂趣與認識。
現今部分年輕人懷抱著創業夢想，但開店成本確實是一種壓力，市集可以增加曝光度，是一個很好的聯絡、交流的方式。
她表示，因為自己本身也是創業者，在楊梅舉辦兩次與好朋友策劃的市集，地方的響應其實蠻好的，它叫做「楊梅有市集」。因疫情關係就一直延滯到現在都沒有再舉辦，但未來期許有一天疫情趨緩可以再次與大家見面。
她說，「政治」這兩個字對年輕人有些距離感與陌生，該踏出這一步是相當重要的事情。把生活跟政治結合，或許讓政治增添一些不同的色彩。
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