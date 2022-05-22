苗栗頭份市東華捐第3輛救護車 擔架床升級電動

苗栗縣頭份市東華宮昨天再捐贈苗栗縣政府第三輛救護車，總價288萬元，配備1組約35萬元的電動擔架床，不僅能減少救護人員因搬運造成的傷害，更增加緊急傷病患運送過程中的舒適性。

東華宮供奉東華帝君木公，香火鼎盛，先後於2019、2020年，捐贈苗栗縣政府消防局三義、苑裡消防分隊救護車，東華宮勸募永騰國際企業公司及柯仁翔、葉麗珠、黃淑玲、楊鳳珠、簡依青等人集資288萬元購買，昨天再捐贈第3輛救護車，消防局將移撥苗栗消防分隊使用。

昨天捐贈儀式，東華宮主委陳寶嬿、縣長徐耀昌代表，頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡、溫宜靜等人到場見證，徐耀昌感恩東華宮發揮取之於社會、用之於社會的精神，第3度捐贈消防局救護車，協助充實救災救護戰力，大愛精神令人感佩。

新救護車配備電動擔架床，便利救護人員運送傷患，徐耀昌、消防局長匡夢麟期許消防同仁善用受贈的救護車，提供優質的緊急救護服務，保護鄉親的安全。