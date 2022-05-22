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全國聲暉爸媽表揚10人 鄭文燦：無止盡付出人間有愛
桃園市長鄭文燦今天參加中華民國聲暉聯合會舉辦第21屆全國聲暉爸媽表揚，向全國10位無私奉獻愛的聲暉父母親愛表達敬意，鄭表示，聲暉父母親對身心障礙孩子，總是永無止盡付出愛和關懷，讓每個孩子的潛力發揮到極致。
這項由中華民國聲暉聯合會、桃園市聲暉協進會合辦的第21屆全國聲暉爸媽表揚活動，選出桃園、新竹、台中等地10名聲暉父母親。
桃園市推薦代表楊秋燕，長期細心照顧、陪伴聽損的長女，以溫柔堅定的態度，鼓勵孩子復健和積極參與各項活動，讓長女大學畢業，進入職場表現出色。
社會局長鄭貴華說，桃園市聲暉協進會成立以來，嘉惠許多桃園聽障朋友及家庭，建構資源網絡，使聽損者家庭獲得適當的照護。
鄭文燦向今年獲選10位聲暉父母親頒獎加油，他表示，聲暉爸媽對於身心障礙孩子無私、永無止境的付出，讓人深感人間有愛，相信透過愛與關懷，能讓每位孩子的人生潛力發揮到極致，桃園身心障礙者有8萬8千多人，需要各界關懷和照護，市府各局處結合照顧身心障礙族群發展。
鄭文燦分享，桃園曾舉辦世界聽障籃球錦標賽、亞太聽障運動會，看到身障者運動的權利、需求，目前市府在公園、運動中心等公共設施，也傾力創造無障礙環境、共融式遊戲場或適合身障者運動設施，市府會持續投入更多資源，全方位照顧身心障族群發展。
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