全國聲暉爸媽表揚10人 鄭文燦：無止盡付出人間有愛

桃園市長鄭文燦今天參加中華民國聲暉聯合會舉辦第21屆全國聲暉爸媽表揚，向全國10位無私奉獻愛的聲暉父母親愛表達敬意，鄭表示，聲暉父母親對身心障礙孩子，總是永無止盡付出愛和關懷，讓每個孩子的潛力發揮到極致。

這項由中華民國聲暉聯合會、桃園市聲暉協進會合辦的第21屆全國聲暉爸媽表揚活動，選出桃園、新竹、台中等地10名聲暉父母親。

桃園市推薦代表楊秋燕，長期細心照顧、陪伴聽損的長女，以溫柔堅定的態度，鼓勵孩子復健和積極參與各項活動，讓長女大學畢業，進入職場表現出色。

社會局長鄭貴華說，桃園市聲暉協進會成立以來，嘉惠許多桃園聽障朋友及家庭，建構資源網絡，使聽損者家庭獲得適當的照護。

鄭文燦向今年獲選10位聲暉父母親頒獎加油，他表示，聲暉爸媽對於身心障礙孩子無私、永無止境的付出，讓人深感人間有愛，相信透過愛與關懷，能讓每位孩子的人生潛力發揮到極致，桃園身心障礙者有8萬8千多人，需要各界關懷和照護，市府各局處結合照顧身心障礙族群發展。