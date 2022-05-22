躲台3線區間測速繞小路？ 獅潭居民抱怨噪音及安全

台3線苗栗縣獅潭鄉路段區間測速今年3月31日啟用，豐林國小後方鐵寮坪聚落10幾戶人家抱怨一些大型重型機車繞小路躲區間測速，噪音吵人並危及安全，並質疑區間測速反而變相成了競速賽場。

獅潭鄉民代表會主席詹桶生、副主席謝發汶、代表劉雪梅提案，縣議員楊恭林也在議會定期會質詢，反映居民的心聲，希望將區間測速的門閘位置往豐林國小南或北邊移動，避免大型重機繞小路，大湖警察分局邀集公路總局、縣府、鄉公所、代表會等有關單人，及地方人士會勘研商解決。

台3線苗栗縣路段大型重機經常成群結隊，部分民眾迭有反映噪音、超速等問題，警方在獅潭路段103.2至108公里及114.5至122.8公里，今年3月31日啟動區間測速，但楊恭林、劉雪梅等人接獲居民抱怨未蒙其利先受其害。

居民表示，一些大型重機車為了躲開設在豐林國小前的區間測速閘門，還繞進豐林國小後方小路，昨天白天就有27輛大型重機及1輛轎經過，晚間還沒有統計數量，甚至因此有漏洞可以鑽，有些車輛先飆一段，再開進小路躲避區間測速，區間測速路段反而成了競速賽場，造成人心惶惶。

他們說，鐵寮坪10幾戶人家，小路在學校正後方，寬僅3公尺至5公尺多，原本外來人車罕至，部分大型重機車從台3線繞路進來，速度有危及聚落老人、幼童及學童安全之虞，尤其產生的噪音吵人，居民整天都無法安寧。