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躲台3線區間測速繞小路？ 獅潭居民抱怨噪音及安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型重型機車躲區間測速繞小路（警員值勤處），造成人心惶惶。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型重型機車躲區間測速繞小路（警員值勤處），造成人心惶惶。記者范榮達／攝影

台3線苗栗縣獅潭鄉路段區間測速今年3月31日啟用，豐林國小後方鐵寮坪聚落10幾戶人家抱怨一些大型重型機車繞小路躲區間測速，噪音吵人並危及安全，並質疑區間測速反而變相成了競速賽場。

獅潭鄉民代表會主席詹桶生、副主席謝發汶、代表劉雪梅提案，縣議員楊恭林也在議會定期會質詢，反映居民的心聲，希望將區間測速的門閘位置往豐林國小南或北邊移動，避免大型重機繞小路，大湖警察分局邀集公路總局、縣府、鄉公所、代表會等有關單人，及地方人士會勘研商解決。

台3線苗栗縣路段大型重機經常成群結隊，部分民眾迭有反映噪音、超速等問題，警方在獅潭路段103.2至108公里及114.5至122.8公里，今年3月31日啟動區間測速，但楊恭林、劉雪梅等人接獲居民抱怨未蒙其利先受其害。

居民表示，一些大型重機車為了躲開設在豐林國小前的區間測速閘門，還繞進豐林國小後方小路，昨天白天就有27輛大型重機及1輛轎經過，晚間還沒有統計數量，甚至因此有漏洞可以鑽，有些車輛先飆一段，再開進小路躲避區間測速，區間測速路段反而成了競速賽場，造成人心惶惶。

他們說，鐵寮坪10幾戶人家，小路在學校正後方，寬僅3公尺至5公尺多，原本外來人車罕至，部分大型重機車從台3線繞路進來，速度有危及聚落老人、幼童及學童安全之虞，尤其產生的噪音吵人，居民整天都無法安寧。

警方先期會勘，初步認為如果移動區間測速系統，工程相當浩大， 封閉小路一邊出入口，既可以防止台3線車輛繞小路，居民進出也沒有問題，不過，要等26日會勘研議。

台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型大型機車躲區間測速繞小路，希望移動豐林國小前區間測速門閘的位置。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型大型機車躲區間測速繞小路，希望移動豐林國小前區間測速門閘的位置。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型重型機車躲區間測速繞小路，造成人心惶惶。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型重型機車躲區間測速繞小路，造成人心惶惶。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型重型機車躲區間測速繞小路，昨天就記錄到外來27輛機車、1輛轎車。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣獅潭鄉路段今年3月31日啟動區間測速，居民抱怨一些大型重型機車躲區間測速繞小路，昨天就記錄到外來27輛機車、1輛轎車。記者范榮達／攝影

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