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竹縣府拖17年未回饋自來水接管費 楊文科親自出手解決

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北水資源回收中心負責竹北地區的民生汙水處理。圖／縣府提供
竹北水資源回收中心負責竹北地區的民生汙水處理。圖／縣府提供

新竹縣府2004年開始興建竹北水資源中心，當時曾對受影響的周邊近千戶居民承諾會提供回饋金，卻因各種因素拖了17年，縣長楊文科獲悉此事懸而未決，去年要求以專簽方式一次性回饋，終於平息民怨，也宣示持續擴大竹北市汙水下水道接管範圍。

縣府工務處下水道科指出，水資源回收中心計畫興建時，當時縣府曾對竹北市新港里及白地里居民承諾未來待水資源回收中心營運後，會自用戶收取使用費提撥回饋金，回饋給居民每戶2千元自來水用戶接管費。

沒想到從竹北水資源回收中心2012年正式營運以來，當初談好的回饋始終都沒下文，甚至有住戶都沒等到回饋金入袋就離世，讓居民多次在縣府說明會上表達不滿。

原本縣府打算用去年開徵的汙水下水道事業用戶使用費辦理回饋金發放，但依法每年僅能用其中5萬元分期攤發，不過楊文科認為回饋金不僅僧多粥少、還要分期發放反而會持續引發民怨，改要求以專簽方式，透過縣款一次撥發。

據造冊資料，共有762戶有領回饋金資格，其中第一批已經有587戶完成回饋金撥發，共發出117萬元，縣府承諾將盡快完成全部住戶發放，未來也會持續回饋受水資源回收中心影響的居民。

縣府表示，除了解決水資源中心回饋金問題，縣府也會持續推動建設汙水、雨水下水道系統，目前竹北包含縣政特區、高鐵特區、台科大都市計畫區都已經完成近4萬戶接管，未來更會將接管範圍擴及至鐵路以西及豆子埔溪以北的區域。

水資源 資源回收 楊文科

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