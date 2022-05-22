桃園社區採檢站「長幼PCR三合一綠色通道」明擴大服務

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦表示，因應近期校園疫情蔓延，新增重症兒童個案數增加，自明日起，桃園「長幼PCR三合一綠色通道」社區採檢站的年齡層由原6歲以下兒童擴大至12歲以下兒童，提供每日（龜山華亞科技園區則為周一至五）上午9時至12時，12歲以下兒童及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務。

桃園市衛生局副局長蘇柏文說，為了讓孩子能夠快速地在三合一社區採檢站，接受完看診還有領藥的部分，桃園市將試辦從原本6歲以下的幼兒，放寬到12歲以下的幼兒，希望能夠服務讓更多的孩子及早接受相關的醫療服務。

蘇柏文說，當然如果孩子有發燒或者是一些急性的症狀，也會建議緊急到三家24小時急救責任醫院，包括林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院，或桃園國軍總醫院來尋求相關的協助。

衛生局指出，有鑒於國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情確診人數居高不下，各醫療院所及民眾篩檢需求與日俱增，為減緩醫療院所負荷、增加社區篩檢站功能及增進市民便利性，桃園市已於桃園中路、中壢龍岡採檢站等地共設置10處採檢站。

其他包括桃園巨蛋、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅採檢站、龍潭戶政事務所及龜山華亞科技園區。

衛生局長王文彥表示，國內疫情嚴峻之際，請大家外出時務必配戴口罩及勤洗手，並再次呼籲市民注意自身健康，若兒童出現以下症狀：(一)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；(二)退燒後持續活動力不佳；(三)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；(四)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；(五)超過12小時未進食或未解尿等症狀時，應儘速聯繫119或由同住親友送醫，或撥打防疫專線0800-033-355及市話1922免付費專線諮詢。