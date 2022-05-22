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新竹市立動物園力推認養卡 1年免費遊園

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立動物園響應5/22國際生物多樣性日，推出認購「動物認養卡」活動。圖／市府提供
新竹市立動物園響應5/22國際生物多樣性日，推出認購「動物認養卡」活動。圖／市府提供

新竹市立動物園為全台原址現存最久的動物園，2019年12月改造重新開幕吸引大批民眾前來。今適逢國際生物多樣性日，動物園特別推出「動物認養卡」，只要購買一張500元的認養卡，即可獲得小禮物一份，並享一年內無限次免費入園，而購卡費用將納入動物認養基金，讓民眾以行動幫助提升動物福祉。

產發處表示，聯合國《生物多樣性公約》訂定國際生物多樣性日，呼籲民眾對生物多樣性加強重視，因為其深深影響環境的平衡與永續，地球上的每個生命和生態系統皆是珍貴的資產，也是未來人類健康和福祉的基礎。

產發處說明，今年國際生物多樣性日主題為「為所有生命建構共同的未來」，聯合國列舉22個城市中可以展開生物多樣性保護行動，包含「保護、連結和重建生態系統」、「鼓勵城市社區居民接近自然」、「保育城市裡的野生動物」、「學習正確的生物多樣性知識」、「透過教育提升公眾意識」等。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，動物園熱情響應國際生物多樣性日，推出認購「動物認養卡」送小禮活動。從今年5月22日至12月31日，凡購買一張500元動物認養卡即可獲得園方特製筆記本，憑卡還能享有自繳款日起一年免費遊園暢行無阻優待。

楊礎遠說，購卡費用將納入動物認養基金，用來購買動物用品如飼料、棲地設備、環境豐富化設施等，今年也舉辦夏令營，讓小朋友實際體驗，認識豐富有趣的自然環境與生態保育的重要性，歡迎民眾及企業共同響應，以實際行動，讓動物享有更好環境，也為保護台灣生物多樣性盡一分心力。

新竹市立動物園身為竹市野生動物保育的推動者，保護野生動物多樣性不遺餘力，積極推動環境及生命教育活動。園內也特別畫設「食物森林」，為城市中的鳳頭蒼鷹、赤腹松鼠、樺斑蝶、青斑蝶、獨角仙等野生動物，提供更完整的生活環境，並定期舉辦活動向民眾推廣生物多樣性的重要與價值。

動物園辦「食物森林」親子生態課程，帶孩童了解動物知識、親近自然。圖／市府提供
動物園辦「食物森林」親子生態課程，帶孩童了解動物知識、親近自然。圖／市府提供

認養 動物園 新竹

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