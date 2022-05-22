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竹市推光復路纜線下地 全市累計改善達72處

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
東大亮點計畫改善路口纜線下地、號誌共桿整併，重整行人步行空間，獲國家卓越建設獎、台灣景觀大獎、馬路好行優等獎。圖／市府提供
東大亮點計畫改善路口纜線下地、號誌共桿整併，重整行人步行空間，獲國家卓越建設獎、台灣景觀大獎、馬路好行優等獎。圖／市府提供

新竹市光復路是市區主要交通要道，為提升行人安全與沿線景觀，市府今宣布，獲中央核定總經費6240萬元，將啟動路口安全提升計畫，優先辦理光復路周邊10處路口纜線下地、號誌共桿等工程，包含光復路沿線重要路口、馬偕地下停車場及兒童醫院周邊，預計今年底竹市路口纜線地下化累計將達72處。

市長林智堅表示，光復路作為市區連接園區重要道路，尖峰時段車流量大，街道林立無數電桿、路牌及雜亂電線，造成車輛視野受限，不利於行人安全。市府積極向中央爭取經費，啟動路口安全提升計畫，將減法美學導入公共工程，改善路口，並打造友善行人空間。

目前舊城區東大亮點計畫、一平方公里纜線地下化、新竹之森等共完成57處纜線下地，且獲國家卓越建設獎、台灣景觀大獎、內政部營建署「馬路好行」優等獎 ，今年針對市區主要幹道及醫院、學校等重要交通節點啟動路口安全提升計畫。

交通處指出，路口安全提升計畫優先改善光復路周邊10處路口，包含水源街口、建中路口、光復中學、建新路口、清華大學、建功路口等6路口，以及馬偕地下停車場旁（建中一路與水源街、建中一路與新源街）、馬偕兒童醫院旁（建功二路與建功高中、建功二路與建功二路42巷）等4處。

交通處說明，考量竹市今年有多處重大工程正在進行，為避免二次施工及減少施工介面，首先將重大工程鄰近路口納入改善計畫，優先改善10處路口纜線下地及號誌共桿，並從人本角度出發，同步重整行人步行空間，設置庇護島、無障礙坡道、行穿線退縮、增設加寬轉角人行道等設施，大幅提升行人安全。

除光復路周邊10處路口，預計年底前再改善5處路口，如公道三路及三民國小周邊，屆時全市累計改善路口將達72處，同步提升人行環境、行車安全及街道景觀。

光復路街道林立無數電桿、路牌及雜亂電線，影響市容且不利於行人安全。圖／市府提供
光復路街道林立無數電桿、路牌及雜亂電線，影響市容且不利於行人安全。圖／市府提供
東大亮點計畫改善路口纜線下地、號誌共桿整併，重整行人步行空間，獲國家卓越建設獎、台灣景觀大獎、馬路好行優等獎。圖／市府提供
東大亮點計畫改善路口纜線下地、號誌共桿整併，重整行人步行空間，獲國家卓越建設獎、台灣景觀大獎、馬路好行優等獎。圖／市府提供

建中 人行道 新竹

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