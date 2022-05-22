大鹿林道東線腳踏自行車初體驗 車友一個字「爽」

大霸尖山的門戶大鹿林道東線開放腳踏自行車2天，共有25輛進入，其中2人要登山、23人單日往返，有車友分享，沿途風景優美、鳥語花香，初體驗一個字「爽」啊！

雪霸國家公園管理處因應行政院山林開放政策，規畫大鹿林道東線5月20日起試辦1年，開放腳踏自行車，創造更多元的使用價值，雪霸處統計第一天有13輛嘗鮮，昨天也有12輛，其中2人要後續登山活動，23人單日往返東線。

有車友分享初體驗心得只有一個字爽啊，指出林道路況不錯，適合騎腳踏車，慢騎好好享受林道風景和鳥語花香，但沿路碎石、積水、泥巴、下坡等路況，必須注意安全，跟腳踏車種和技術，要不然應該會很多人摔車。

雪霸處設計問卷調查意見回饋，25人有12人填寫，11人「非常同意」、1人「同意」，東線將來正式開放自行車進入，每天開放數量認為60輛以上，期待辦理古道或駐在所巡禮，霧林帶生態觀察，原住民文化解說等活動，至於委請協作服務費用，則意見不一。

雪霸處指出，東線開放腳踏自行車5月20日至明年5月19日，將視實際情況彈性調整試辦期與管理措施，管制進出時間上午8點至下午5點，現場線上申請制，在東線0.3公里處大霸尖山登山服務站掃描QR Code，全長約19公里，最高在東線起點，海拔2054公尺，最低在19公里處，海拔1800公尺，平均坡度1.3%，來回騎乘約3個小時。