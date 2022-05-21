平鎮中豐路國產署土地夏日蚊蟲多 正申請整建公園綠地

桃園平鎮區中豐路72巷及新榮路63巷交叉路口，有一閒置多年屬於財政部國產署土地，附近居民時常反映雜草叢生，加上夏天將至蟲蠅多，市議員黃敬平多次會勘，正向國產署申請由新勢守望相助推廣協會代為管理，並整建為綠美化綠地；桃市府工務局景觀工程科正工程司陳相熹表示，目前正申請程序中，議員將會協助籌措經費施作。

位在「鼎藏帝景」社區大樓前，隸屬於財政部國產署400多坪土地，多年來都閒置在那，黃敬平指出，先前多次會勘，希望能推動中央交給地方代管及綠美化，增建為一個新的鄰里社區公園，讓居民免受蟲蠅之苦，也多了休閒運動空間。

平鎮新勢里長陳秀榮指出，以往民眾投訴蟲蠅多，偶爾水溝也會飄出異味，草長長就需請工人來除草；黃敬平說，若改完綠地並由志工管理，可謂兩全其美的方式，雖然2017年也辦過會勘，不過當時國產署仍希望土地開放投標，不過一直流標，日前也詢問過國產署官員，程序申請中，此次能改為綠地的機率極大。

黃敬平指出，綠地日後將交由新勢守望相助推廣協會代為管理，並運用億元的補助款及爭取工務局補助籌200萬元整建，將會做綠美化景觀、路燈及步道等設施，若經費不足，也請設計師留下親子共融及銀髮族體健設施空間，若日後經費有餘裕，將可再施作讓公園更加完善。