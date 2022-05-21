平鎮中豐路國產署土地夏日蚊蟲多 正申請整建公園綠地

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
位在「鼎藏帝景」社區大樓前，隸屬於財政部國產署400多坪土地，多年來都閒置。圖／市議員黃敬平提供
位在「鼎藏帝景」社區大樓前，隸屬於財政部國產署400多坪土地，多年來都閒置。圖／市議員黃敬平提供

桃園平鎮區中豐路72巷及新榮路63巷交叉路口，有一閒置多年屬於財政部國產署土地，附近居民時常反映雜草叢生，加上夏天將至蟲蠅多，市議員黃敬平多次會勘，正向國產署申請由新勢守望相助推廣協會代為管理，並整建為綠美化綠地；桃市府工務局景觀工程科正工程司陳相熹表示，目前正申請程序中，議員將會協助籌措經費施作。

位在「鼎藏帝景」社區大樓前，隸屬於財政部國產署400多坪土地，多年來都閒置在那，黃敬平指出，先前多次會勘，希望能推動中央交給地方代管及綠美化，增建為一個新的鄰里社區公園，讓居民免受蟲蠅之苦，也多了休閒運動空間。

平鎮新勢里長陳秀榮指出，以往民眾投訴蟲蠅多，偶爾水溝也會飄出異味，草長長就需請工人來除草；黃敬平說，若改完綠地並由志工管理，可謂兩全其美的方式，雖然2017年也辦過會勘，不過當時國產署仍希望土地開放投標，不過一直流標，日前也詢問過國產署官員，程序申請中，此次能改為綠地的機率極大。

黃敬平指出，綠地日後將交由新勢守望相助推廣協會代為管理，並運用億元的補助款及爭取工務局補助籌200萬元整建，將會做綠美化景觀、路燈及步道等設施，若經費不足，也請設計師留下親子共融及銀髮族體健設施空間，若日後經費有餘裕，將可再施作讓公園更加完善。

陳相熹表示，目前協會已向國產署申請代管程序中，不確定後面的期程，日後會持續協助協會。

黃敬平日前邀集相關單位一同會勘，尋改善方法。圖／市議員黃敬平提供
黃敬平日前邀集相關單位一同會勘，尋改善方法。圖／市議員黃敬平提供
空地雜草叢生，民眾夏天投訴時常出現蚊蟲。圖／市議員黃敬平提供
空地雜草叢生，民眾夏天投訴時常出現蚊蟲。圖／市議員黃敬平提供

國產署 綠美化 桃園

延伸閱讀

平鎮第一公有市場訴訟完結 桃市府經發局今公告招標

張善政參選桃園市長 桃議員黃敬平：大悲無言

中壢懷寧醫院護理之家遭爆院內感染 衛生局：機構已就地隔離

桃園有線電視蒸發近1萬戶 新聞處：協調業者降價

相關新聞

公共化教保機構課後留園 暑假7月1日起滿5人即開辦

為了降低家長育兒負擔，新竹縣政府在廣設公共化教保服務機構之外，重新修訂「新竹縣公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施要點...

桃園燈會孔雀燈移師龍潭大池 昨已點燈增夜間觀光亮點

2022桃園燈會於今年2月28日正式落幕，當時規劃將孔雀主燈移師至龍潭大池當地景藝術，昨已裝設完成開始點燈，將在每晚6至...

苗栗跑酷越野障礙賽 逾千名跑友參加

第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場，今年的賽事結合跑酷障礙關卡及越野路跑，吸引上...

百年古蹟新竹州警務部部長官舍修復完工 24日起開放

新竹市中央路上的「新竹州警務部部長官舍」為市定古蹟，市府近年投入3380萬元修復完工，將於24日開放。官舍採複合式經營，...

白沙屯媽進香 人潮綿延3公里

「進喔！進喔！」昨晨1點44分苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖起駕，神轎「粉紅超跑」在大批信眾高呼聲中，衝出拱天宮大門，罕見地比預...

慈雲路空橋延宕 擬闢地下道挨批

新竹市光埔重畫區位於竹科大門，但區內慈雲路空橋成「斷橋」讓地方詬病多時，近日又有改建地下道說法傳出，多名市議員昨質詢都聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。