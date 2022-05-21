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公共化教保機構課後留園 暑假7月1日起滿5人即開辦

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣公共化教保機構課後留園，今年暑假7月1日起滿5人即開辦。圖／縣府提供
竹縣公共化教保機構課後留園，今年暑假7月1日起滿5人即開辦。圖／縣府提供

為了降低家長育兒負擔，新竹縣政府在廣設公共化教保服務機構之外，重新修訂「新竹縣公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施要點」，除了降低開辦課後照顧班人數門檻，並補助部分項目，減輕雙薪家庭負擔。預計將在今年暑假7月1日上路。

新竹縣長楊文科表示，公立幼兒園收托時間僅到下午4點、暑假也沒有收托服務，許多家長工作、育兒兩頭燒，或因無法配合公幼時間而放棄報名。對此新竹縣特別降低公幼延長照顧服務開辦門檻，原需滿10人才能開辦，今年暑假後僅須5人即可。

教育局長楊郡慈表示，這項政策將於今年暑假開始實施，開辦時間依據家長需求，平日以最長2小時為原則，針對就讀縣立幼兒園、學校附設幼兒園的一般生，也訂有每名學生、每小時收費不超過60元的優惠。

公共化教保服務機構則包含公立幼兒園、非營利幼兒園、政府機關（構）與公營事業委託辦理職場互助教保服務中心。公立幼兒園包含縣立幼兒園、各鄉鎮市立幼兒園及縣立學校附設幼兒園。

幼兒園延長課後照顧開辦時間為公幼自下午4點至6點為原則，寒假至少辦理一週（5天）、暑假則至少辦理兩週（10天），由幼兒園依家長需求規劃。而非營利幼兒園及職場教保服務中心，則依每天下午5點起算2小時為原則。

此外，若縣立學校附設幼兒園參加延長課後照顧班人數未達開班標準，得參加國小辦理的課後照顧服務。班級中若有身心障礙幼兒，應視身心障礙幼兒照顧需要，酌予減少班級人數。

除了弱勢家庭的補助之外，為了減輕家庭負擔，針對就讀縣立幼兒園、學校附設幼兒園的一般生，也訂有每名學生、每小時收費不超過60元的優惠。

幼兒園 新竹 公幼

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