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竹市長輩敬老愛心卡搭小黃沒優惠？市府：認明4大車隊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府上月底宣布敬老愛心卡擴大使用範圍，搭計程車可扣100點。記者張裕珍／攝影
新竹市政府上月底宣布敬老愛心卡擴大使用範圍，搭計程車可扣100點。記者張裕珍／攝影

新竹市政府上月底宣布敬老愛心卡擴大使用範圍，搭計程車可扣100點。但有民代反映有長輩興高采烈搭了小黃，到了目的地卻發現車上沒刷卡機台，最後自掏腰包付全額，有受騙感覺。市府社會處說明，長輩應是搭到自營的計程車，提醒必須與市府合作的4大車隊、2137輛車才能享優惠，將加強宣導。

設籍竹市65歲以上長者可申辦敬老卡電子票卡；設籍且居住竹市領有市府核發身障證明者，可申請愛心卡電子票卡，必要陪伴者可另申請愛心陪伴卡電子票卡，每月皆補助600點。市府截至4月底最新統計，敬老卡發放5萬9255張、愛心卡發放1萬28張。

在新竹市持有敬老愛心卡，除了可搭公車、上運動中心健身、游泳等，市府也終於談定合作，上月底由市長林智堅宣布加碼搭乘計程車的扣點優惠。即日起透過電話、路邊攔車或app叫車，可憑敬老愛心卡每趟扣抵100點（100元），補貼金額最台最高。

但新優惠上路半個多月，市議員段孝芳接獲陳情，有老人家反映搭了計程車，風塵僕僕坐到了目的地時，拿出敬老愛心卡準備刷卡折抵車資，但司機卻回說車上沒有刷卡機台，「長輩聽了好錯愕，想說怎麼沒有優惠呢？」最後只好自掏腰包將車資結清。

段孝芳認為，這樣的狀況已讓長輩有受騙感覺，她希望市府或車行都能多加宣導，在長輩或身障人士準備搭車前，就清楚告知是否有刷卡機台，或車身都要貼有敬老愛心卡搭乘優惠的貼紙，讓長輩能夠辨別，也避免長輩搭了車，最後可能衍生乘車糾紛。

市府社會處說明，市府是與台灣大車隊、大都會車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊共4大計程車隊合作，在大新竹地區共有2137輛計程車上都裝有刷卡機台，車身也都貼有「敬老愛心車隊」貼紙標誌，部分長輩可能搭到非車隊的自營車輛才無法刷卡。

社會處指出，長輩可能以為只要搭上計程車都可用敬老愛心卡，為避免誤會，市府會持續加強宣導，另擴大敬老愛心卡搭小黃使用以來，使用者反應都不錯，也帶動辦卡人數。至於議會提案再擴大應用至銀髮健身俱樂部，因目前竹市僅一家，仍待評估。

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