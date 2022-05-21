桃園燈會孔雀燈移師龍潭大池 昨已點燈增夜間觀光亮點

2022桃園燈會於今年2月28日正式落幕，當時規劃將孔雀主燈移師至龍潭大池當地景藝術，昨已裝設完成開始點燈，將在每晚6至10時亮燈，整點時也會播放一段音樂；市議員徐玉樹說，龍潭大池仍缺乏拍照打卡觀光亮點，希望藉地景藝術讓遊客了解龍潭大池夜晚之美。

今年為期20天的桃園燈會共吸引近20萬人共襄盛舉，為了讓民眾能持續觀賞，天空之城主燈中的孔雀燈規劃移置龍潭大池，繼續展演七彩光影；高人氣燈組「手護真心」、「告白語錄」移至忠貞新村文化園區；而可愛的吉祥神獸系列燈組，則移到桃園虎頭山。

由紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良聯合創作的「天空之城」主燈，當中顏色多彩變化的孔雀是吸睛重點，孔雀燈組白天在陽光照射下呈現出如水晶般透明晶瑩剔透光影變化，夜晚的燈光展演則能與龍潭大池吊橋光影秀互相襯映，再創龍潭大池新亮點。

「龍潭大池缺乏地景藝術讓民眾打卡」徐玉樹表示，龍潭大池白天能踩天鵝船，晚上也有吊橋、俗稱九曲橋的忠義橋會點燈，而現在孔雀燈設置在大池西岸，遊客可順著橋一路欣賞龍潭大池的美。

徐玉樹說，燈會結束後市府就有規劃孔雀燈將常態性設置在龍潭大池，不過受疫情影響，加上在平鎮新勢公園時燈是用吊掛方式，而孔雀燈移師大池時，改造為放置於平台上，花費160萬元，終於在昨晚開始點燈。