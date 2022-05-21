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苗栗跑酷越野障礙賽 逾千名跑友參加

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場，縣長徐耀昌（左三）等人為比賽鳴笛開跑。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場，縣長徐耀昌（左三）等人為比賽鳴笛開跑。圖／苗栗縣政府提供

第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場，今年的賽事結合跑酷障礙關卡及越野路跑，吸引上千人報名參加，縣長徐耀昌等人到場為比賽鳴笛開跑，希望這項賽事未來成為苗栗特有的休閒運動知名品牌，帶動在地觀光休閒產業效益。

苗栗縣政府勞青處指出，苗栗縣前年12月舉辦首屆跑酷越野障礙賽，融入攀爬跑跳的嶄新型態運動，加上路線規畫與關卡設計大受青睞，吸引逾1600人報名參加；第2屆同樣規畫3公里體驗組和12公里挑戰組進行，除保留10大關卡較受青睞的部分，也加入創新的攀岩橫移等項目，規畫適合親子參加的體驗組及具有競技性質的挑戰組，讓民眾可有雙重選項。

徐耀昌、通霄代理鎮長徐新淵及地方人士上午為參賽選手加油打氣。徐耀昌強調，因疫情影響，許多人沒辦法出國，縣府在通霄飛牛牧場辦的越野障礙賽，賽道沿途經過有如歐美的牧場草原風光、高聳矗立的木棉道，還有風情萬種的落羽松等山林秘境，不輸外國景致，值得跑者參與及探秘。

活動現場有體溫測量站、酒精站，選手進入活動會場時進行消毒，跑者在起點集結處必須全程戴口罩，出發後，12公里組選手開跑拉開間距後，可脫下口罩，回到終點須立即戴上口罩；3公里組選手因路線都在飛牛牧場內，必須全程配戴口罩，現場另有配置備用口罩供跑友使用。

補給站的補給品採單包裝，會場活動攤位禁止販賣現場製作的食品，並禁止民眾邊走邊吃，盼以高規格防疫措施保障選手健康安全。

徐耀昌感謝贊助單位台電通霄發電廠和提供場地的飛牛牧場，並邀請跑友賽後到苗栗各處景點走走，規畫一趟小旅遊放鬆心情。

第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供
第二屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽上午在通霄飛牛牧場登場。圖／苗栗縣政府提供

口罩 牧場 徐耀昌

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