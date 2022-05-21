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百年古蹟新竹州警務部部長官舍修復完工 24日起開放

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹州警務部部長官舍自日治時期完工至今已超過一世紀，如今修復完成。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍自日治時期完工至今已超過一世紀，如今修復完成。圖／市府提供

新竹市中央路上的「新竹州警務部部長官舍」為市定古蹟，市府近年投入3380萬元修復完工，將於24日開放。官舍採複合式經營，除推出餐飲可享用獲米其林必比登推薦的特色料理，也將作為新竹市導覽重心，展示地方特色歷史與文化。

市府文化局長張馨之說，新竹州警務部部長官舍為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今超過一世紀。建築屬日本「軸組式」獨棟日式宿舍，內有和式空間與洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院的百年老茄苳樹，增添雅致風華。

新竹州警務部部長官舍在日治時期屬高等官員居所，國民政府時期作為警察局長的宿舍，2016年經市府指定為市定古蹟，經歷調查、規畫設計至修復，以促參方式委託時藝多媒體傳播股份有限公司營運，採複合式經營。

24日起開幕首展邀請著名紀實攝影者潘國正推出「飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展」，展示自身作品與新竹老照片，以空拍視角重現新竹市的面貌轉變。另以攝影為主軸規畫私塾講堂，分享攝影拍攝中的不同觀點與詮釋，新竹在地「森寫真機店」講師介紹底片拍攝與實際沖洗。

另同步引進的132糧倉由「一號糧倉」主廚王正岳領軍，一號糧倉為日式與當代融合的私廚餐廳，曾連2年獲米其林必比登推薦。開幕第一季套餐將推出「竹地雞桔酸豇豆」等主菜選擇，選用竹北客家所培育的優秀雞種，將雞肉蘸桔醬並搭配客家豇豆，顯現出竹地雞的特色與口感。

文化局表示，新竹站前擁有古蹟群，民眾可從1913年建造新竹火車站開始巡禮，步行至東門城、護城河、新竹州圖書館，接著到新竹州警務部部長官舍、新竹美術館等藝文館所參觀，最終至建造於1927年的新竹市政府（國定古蹟新竹州廳），周末也將舉辦城市導覽，歡迎參與。

開幕首展邀請著名紀實攝影者潘國正展出空拍作品與新竹老照片。圖／市府提供
開幕首展邀請著名紀實攝影者潘國正展出空拍作品與新竹老照片。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍自日治時期完工至今已超過一世紀，如今修復完成。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍自日治時期完工至今已超過一世紀，如今修復完成。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍自日治時期完工至今已超過一世紀，如今修復完成。圖／市府提供
新竹州警務部部長官舍自日治時期完工至今已超過一世紀，如今修復完成。圖／市府提供

新竹 國定古蹟

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